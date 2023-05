L’alcaldable del PSC i regidor de l’Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, ha lamentat la "manca de voluntat política" d'ERC i Junts per defensar davant del govern de la Generalitat la necessitat de construir la promesa residència pública al barri del Xup.

Per al candidat socialista queda clar que "no han sabut liderar aquesta reivindicació tan necessària per a Manresa".

El PSC afirma ser conscients que després de la pandèmia cal seguir potenciant el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), "però sense oblidar la necessitat d'un nou model de residència pública a la ciutat costi el que costi".

Sense lideratge

Opina que "no s'ha fet política en majúscules per a les persones grans. ERC i Junts no han pres decisions polítiques per posar-se al capdavant i liderar la reivindicació per donar compliment a la nova residencia pública ni per millorar els serveis de la residència de la Font ni tant sols quan se li va demanar que exigís a la Generalitat desfibril·ladors pel Casal El Castell".

Segons Valentí, "fins i tot va anar a remolc quan des del grup municipal socialista es va presentar la iniciativa de defensa de la inclusió bancària per a les persones grans a Manresa".

Per tant, des del seu punt de vista ERC i Junts han estat poc més que simples gestors i no han estat decisius per avançar en drets i millorar serveis. En resum: "Accions poc ambicioses i amb un compromís insuficient".

Més places

Anjo Valentí acompanyat del portaveu socialista de Drets Socials al Parlament de Catalunya, Raúl Moreno, van visitar i es van reunir amb la direcció i professionals de la Fundació Sociosanitària Sant Andreu Salut i de la Residència de persones grans de la Sagrada Família i entitats i casals de les persones grans.

Es va explicar el projecte de Llei que des del Grup Socialista s’està tramitant al Parlament sobre els Drets de la Gent Gran "que tindrà implicacions i recursos pels ajuntaments".

Valentí va marcar com una de les prioritats donar resposta a les situacions de soledat no desitjada. Entre altres mesures vol fomentar el cohabitatge amb joves que busquin pisos per compartir. També reconvertir habitatges com a pisos tutelats amb espais comuns.