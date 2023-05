Puja la temperatura del debat electoral per les municipals del 28-M a Manresa

Alcaldables fent de periodistes i, en conseqüència, patint en pròpia pell aquella màxima política de «pregunta’m el què vulguis que jo respondré el que em doni la gana» és el que, en alguns moments, es va poder veure ahir al debat organitzat pel Pou de la Gallina i la federació de barris de Manresa, que va omplir l’auditori de la Plana de l'Om, i on no van faltar ni les enganxades ni el bon humor.

De mantenir el ritme i el to dintre del que es plantejava com un joc de preguntes es va encarregar el moderador Carles Claret.

Preguntes amb mala baba

Però, com que encara que no fos permès respondre per al·lusions sí que es podia interrogar als altres alcaldables sobre el que es volgués no van faltar preguntes amb mala baba.

El candidat de Junts, Ramon Bacardit, va ser la diana de l’alcaldable d’Impulsem, Joan Vila, quan li va demanar com se li havia acudit menysprear la feina de regidors de Junts a l’actual govern de coalició i, després, incorporar-los a la seva llista.

Bacardit va respondre que no es podia confondre menysprear amb fer crítica constructiva, de la qual la ciutat va molt mancada, segons ell.

L’alcaldable de Manresa en Comú Podem, Ana Querol, va exposar que estudis demostren que Manresa té barris entre els més pobres de Catalunya i, dirigint-se a Bacardit, va afirmar que «la desigualtat ha crescut des que vostès governen».

"Cap avall durant tres dècades"

Bacardit va respondre que «Manresa ha anat cap avall durant tres dècades perquè no s’ha invertit com calia» i que d’això la responsabilitat era, en gran mesura, del tripartit on hi havia Iniciativa, «on governaven vostès», que va deixar l’Ajuntament amb un deute estratosfèric, que va ser el govern de Convergència qui el va haver d’eixugar.

D’altra banda, quan el candidat del PP, Josep Lluís Javaloyes i el d’Impulsem, Joan Vila, van apostar pel tramvia per fer una ciutat més verda es va poder escoltar amb tota claredat com des del públic la número 3 d’En Comú Podem, Laura Masana, cantava victòria: «Els comuns han guanyat el relat!».

El fet que l’alcaldable socialista, Anjo Valentí, demanés a la candidata de Fem si es guiarien pel que digués el plenari o la seva assemblea i interrogués al d’Impulsem sobre un capítol i subcapítols concrets del pressupost, i requerís a l’alcaldable de Ciutadans que digués noms i cognoms dels integrants manresans de la seva llista va fer que, quan Andrés Rojo li va replicar que sort que no li havia demanat recitar la Constitució de memòria, la resposta fos aplaudida des del públic per la número 2 de Fem, Gemma Boix. L’alcaldable del PP, Josep Lluís Javaloyes va acusar els socialistes de lleis que donaven ales a les ocupacions i el del Front Nacional, Sergi Perramon, es va queixar de l’«engreix» de les polítiques de subvencions.

Aloy lluny de les atzagaiades

I mentre tot això passava on era l’alcaldable d’ERC, Marc Aloy? Doncs, observant com eren altres els que rebien les atzagaiades.

Va intentar intervenir quan l’alcaldable de Junts va aprofitar una resposta a la pregunta d’un altre candidat per acusar-lo d’haver protagonitzat un mandat extremadament «unipersonalista», que contraposava amb la seva forma d’actuar en el cas que li toqués a ell ocupar el despatx d’alcaldia.

Però el moderador li va respondre que les regles no ho feien possible i, a més, li va aconsellar no fer-ho perquè es volia un debat amable i «aquestes esgarrinxades les lamentaran quan hagin de pactar». Amb qui pactaria va ser una de les preguntes que se li van formular a l’alcaldable de Fem, Roser Alegre, que va respondre que «només» formarien part d’un govern «que fos veritablement d’esquerres».