Dianelquis García Hernández va viatjar a Manresa des de Cuba, el seu país d’origen, perquè «aquí hi tinc la meva germana. Jo estava embarassada del Mateo [l’infant que surt amb ella a la fotografia] i vaig venir per estar al costat de la meva família». Com que no tenia papers ni feina, va haver de recórrer a la plataforma per subsistir. Explica que precisament ara els hi han donat «pel nen. Fins ara, sense papers, no tenia cap manera de sustentar la meva economia i aliment a casa». A casa hi viuen quatre persones i cap no treballa. Quan Regió7 va parlar amb ella es va escaure que s’havia celebrat la Fira de l’Ocupació del Bages i hi va anar. A la fira hi havia més de 200 ofertes de feina que hi van presentar entre les vint-i-cinc empreses assistents i els serveis públics d’ocupació.Dianelquis comentava que «hi hem anat a portar els currículums per veure si ens truquen». De caixera, en una recepció, de cambrera... Qualsevol feina la rebria amb els braços oberts, assegurava, si bé «el meu darrer treball és el que més m’agrada, que és fent de mestra i treballant amb nens, però no tinc el títol i no podré fer-lo». constatava amb pena.