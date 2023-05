La Fundació Althaia de Manresa ha estat guardonada en la XXXIII edició dels Premis Avedis Donabedian a la Qualitat. Es tracta d’un prestigiós certamen d’àmbit internacional que ha premiat la institució en l’àmbit Hospital dins de la categoria de Projectes de millora de la qualitat assistencial pel projecte ‘Atenció diferenciada del pacient d’edat avançada al servei d’urgències hospitalàries com a primer esglaó del projecte d’atenció integrada al pacient crònic complex’. El lliurament del premi ha tingut lloc aquest dimecres, 3 de maig.

El projecte guardonat té per objectiu millorar l’eficàcia i la seguretat de l’atenció als pacients majors de 75 anys que tenen més d’una malaltia crònica, que estan polimedicats i que de forma més o menys recurrent són atesos al Servei d’Urgències de l’Hospital Sant Joan de Déu a causa d’episodis aguts o descompensacions que reverteixen negativament en el seu estat de salut.

Per aconseguir-ho, s’ha desenvolupat una estratègia organitzativa que consisteix en fer una detecció precoç de la fragilitat del pacient des del servei d’Urgències amb una eina pròpia validada i àgil que permet fer una atenció centrada a la persona i adequar, després de l’atenció rebuda a Urgències, els recursos assistencials segons les característiques i necessitats de cada cas.

Aquesta eina de valoració geriàtrica, que ha dissenyat i implementat el Servei d’Urgències de la institució, s’anomena 3D/3D+. La valoració es fa en el moment de l’exploració, quan el metge fa un seguit de preguntes estructurades al pacient amb l’objectiu de saber com estava abans de patir l’episodi agut i quines repercussions ha tingut la descompensació. El qüestionari inclou preguntes sobre el nivell de dependència de la persona, la capacitat d’autocura, el nivell cognitiu i aspectes relacionats amb el seu lloc de residència, entre d’altres. D’aquesta manera, el professional d’Urgències, a part dels resultats clínics, sap si abans la persona es podia valdre per ella mateixa i si això ha canviat, i si compta amb una xarxa de suport familiar, entre moltes altres qüestions, que són cabdals a l’hora de decidir el millor recurs després de l’atenció a Urgències.

Assignar el millor recurs assistencial segons les necessitats de cada pacient

La fragilitat i la patologia aguda estan relacionades amb un major risc de mortalitat i empitjorament de l’estat de salut. Per tant, valorar la fragilitat, a més d’estabilitzar l’episodi agut, és rellevant per la qualitat de l’assistència perquè ajuda a la presa de decisions clíniques basades en una atenció individualitzada i a una utilització adequada dels recursos ajustats a les necessitats de les persones.

En aquest sentit, un cop la persona ha estat atesa al Servei d’Urgències, es valora quin és el recurs assistencial més adequat per a cada cas. Althaia disposa de diferents dispositius propis, alguns de més recent creació com la Unitat de Transició, la infermera gestora del pacient fràgil i la Unitat Funcional d’Atenció a la Complexitat d’Atenció Primària (UFAC-AP), i d’altres que compten amb un recorregut més llarg, com la Unitat d’Hospitalització a Domicili (UHaD), la Unitat de Geriatria d’aguts, l’Hospital de Dia del Malalt Crònic i la Unitat de Fractura de fèmur. Tot això sense oblidar l’hospitalització convencional, tot i que en els casos de pacients fràgils no acostuma a ser el recurs més indicat pels riscos inherents que comporta. Per exemple, les persones d’edat avançada es desorienten fàcilment durant l’ingrés.

Aquest nou model d’atenció al pacient crònic complex s’està desenvolupant en coordinació amb altres recursos del territori, entre els quals l’atenció primària, els centres d’atenció intermèdia i les residències. En aquest sentit, hi ha una estreta col·laboració entre la Fundació Althaia, Sant Andreu Salut i l’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central, que fa que aquesta eina premiada i la seva metodologia d’aplicació sigui un projecte d’èxit.

Segons l’estudi que ha realitzat Althaia en diferents períodes per avaluar els resultats d’aquest projecte, el 83,1% dels pacients atesos a Urgències de Sant Joan de Déu presentaven algun grau de fragilitat. Es va assignar un recurs adequat a l’alta d’urgències al 96,4% dels pacients que es van valorar amb l’eina 3D/3D+. S’estima que es van evitar el 40% d’ingressos hospitalaris convencionals.

El projecte premiat és una iniciativa de la Dra. Dolors Garcia, cap clínic del Servei d’Urgències d’Althaia, amb la col·laboració de Teresa Roselló, infermera gestora de casos del pacient crònic complex de la institució i la Dra. Anna Arnau, epidemiòloga de la Unitat de Recerca i Innovació.

Premis Avedis Donabedian a la Qualitat

Els XXXIII Premis Avedis Donabedian a la Qualitat que s’han lliurat aquest dimecres compten amb diferents categories: Donabedian Nacional i Internacional, Projectes de millora de la qualitat assistencial –que inclou set àrees: Hospital, Atenció Primària, Salut Mental, Sociosanitari i atenció a la dependència, Societat científica, Atenció integrada i Atenció en l’àmbit Social–, Memòria d’activitat, Memòria de responsabilitat social i Pàgina web.

La Fundació Althaia ha estat guardonada per primera vegada en el certamen, en concret, en la categoria de Projectes de millora de la qualitat assistencial en hospitals. El premi és un reconeixement a l’aposta que fa la institució per a la millora continuada en la qualitat assistencial. Des de la Unitat de Qualitat s’ha donat suport al projecte que ha rebut aquest guardó.

En altres anteriors, han obtingut el mateix premi l’Hospital Infantil La Paz, l’Hospital Vithas Xanit Internacional, l’Hospital Universitari General de Catalunya, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’hospital Universitari Germans Trias i Pujol i l’Institut Guttmann.

La Fundació Avedis Donabedian, en col·laboració amb una sèrie de patrocinadors, va crear l’any 1989 els Premis Avedis Donabedian a la Qualitat en institucions sanitàries, un prestigiós certamen que reconeix diferents aspectes de la qualitat dels centres i que marca les tendències de desenvolupament futur de les diferents àrees.