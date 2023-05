ERC Manresa ha anunciat potenciar una mobilitat més amable per a les persones a través de la construcció de cinc noves places en cinc barris estratègics de la ciutat. La candidatura que encapçala Marc Aloy ho ha fet sobre el terreny a l’espai que hi ha davant de l’escola Oms i de Prat reivindicant que “som el grup municipal que ha empès amb més determinació per tenir a punt el Pla de Mobilitat els darrers quatre anys i en el proper mandat ens comprometem a desplegar-lo amb recursos”.

Aloy ha explicat que “plantegem construir cinc noves places als barris de les Escodines, Plaça Catalunya, Poble Nou, Sagrada Família i Carretera de Santpedor per millorar la qualitat de vida de les persones, guanyar nous espais i revertir la tendència actual en què el 70% de l’espai públic de la ciutat és per als vehicles”.

Participació ciutadana

ERC Manresa assegura que promourà la participació ciutadana activa dels cinc barris on planeja actuar per definir i concretar els nous espais públics amb la complicitat i el vist-i-plau dels veïns i veïnes.

En aquest sentit, per a la futura plaça situada davant de l’escola Oms i de Prat “ERC dibuixa una superfície de 300 metres quadrats, que permetrà buidar els cotxes que hi ha actualment i el trànsit rodat passaria per un dels extrems de tot aquest entorn”, ha apuntat Carles Garcia.

ERC assegura que és important ajudar a la transformació d’aquells barris que es van planificar sense places i que tenen mancances d’espais públics pacificats i de qualitat. Jasone Latorre ha apuntat que aquesta estratègia de fer realitat cinc noves places respon també “al compromís adoptat per tots els grups municipals durant la passada tardor a través d’una moció en què es demanava protegir els entorns escolars amb espais públics de qualitat”.

En aquest sentit es “vol fer partícips els infants i els joves de cada barri en el disseny de les noves places que són qui gaudiran d’aquests espais, teixiran noves relacions i se’ls acabaran fent seus”.

Nous eixos cívics

En aquesta estratègia de potenciar una mobilitat més amable per a les persones, ERC Manresa també prioritzarà els eixos cívics a través de l’eixamplament de voreres per facilitar les connexions entre barris a peu. Carles Garcia ha subratllat el compromís adquirit el proper mandat per fer realitat “la construcció d’una nova vorera arbrada a tota la carretera de Cardona que connecti Sant Domènec amb el Parc del Cardener i actuar a trams del carrer Saclosa, la carretera del Pont de Vilomara, el carrer Nou de Santa Clara amb voreres amples i nou arbrat i convertir el carrer del Cos en una plataforma única amb una reducció del trànsit”.

ERC Manresa també afirma que afrontarà el disseny de la carretera de Vic a través d’un procés participatiu que s’executarà el proper mandat. “Aconseguir nous eixos per a les persones tot potenciant la mobilitat a peu és fonamental”, ha apuntat Garcia. L’alcaldable d’ERC ha reivindicat que poder plantejar eliminar part del trànsit de la carretera del Pont de Vilomara “és possible gràcies a la feina feta els darrers anys en què hem fet realitat la nova Avinguda dels Països Catalans, que ha buidat de cotxes els barris de la Font dels Capellans i de la Sagrada Família. La nova via permet donar un major protagonisme a la mobilitat a peu en espais com la carretera del Pont de Vilomara en què només hi haurà un sentit de circulació en sentit pujada al tram a partir del carrer Viladordis”.

Pol Huguet ha conclòs que totes aquestes mesures de mobilitat en què es prioritzen els desplaçaments a peu es fan tenint en compte criteris “de benestar i salut de les persones, de sostenibilitat, de cohesió social i de creació de vincles entre els veïns i les veïnes de la ciutat que faran possible disposar d’uns espais urbans més amables”.