Que els aparells domèstics i electrònics avariats puguin tenir una segona vida i no acabin a la deixalleria. Amb aquest objectiu, ahir es va inaugurar al carrer de Sant Andreu el Centre de Recuperació d’Aparells, impulsat per dues cooperatives de la ciutat.

El nou espai situat al Centre Històric vol ser un lloc de trobada on tothom qui vulgui pugui aprendre a reparar aparells i participar en altres activitats que les cooperatives La Codornella i Cultura del Bé Comú organitzen amb el nom de Llums d’Ombra. Els estris reparats es vendran al seu Wallapop per fer alguns diners.

En l’acte d’inauguració, els voluntaris que faran el taller es van mostrar molt entusiasmats amb la iniciativa que, al seu entendre, pot fer un gran bé social. «Creiem que fan falta aquest tipus de tallers», va subratllar Aleix Badia, un dels voluntaris. Posava com a exemple que, en algun cas, canviant un sol cable es pot reparar un aparell.

«Al Consorci de Residus del Bages hi ha un gran interès en aquests tallers», va apuntar. «A la deixalleria hi ha molts aparells que no estan al final de la seva vida, als quals podem donar una segona oportunitat». Afegia que «si aconseguim enganxar gent, un nucli dur, pot valer la pena».

El Centre de Recuperació d’Aparells estarà obert els dimecres de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre. La majoria de les sessions que es duran a terme seran especialitzades, és a dir, tallers amb una xerrada informativa que ocuparà la primera part sobre uns aparells en concret. També hi haurà un taller on la gent podrà portar els seus aparells i els voluntaris els ajudaran a arreglar-los, com el que es va fer ahir.

De moment, hi ha sis sessions previstes: un taller d’aspiradores i robots aspiradors (10 de maig), un d’assecadors de cabell, calefactors i torradores (17 de maig), una sessió lliure (20 de maig), un d’aparells de so (24 de maig), un de màquines eina (31 de maig) i un de telèfons i tauletes (7 de juny).