Després del debat electoral, que van organitzar El Pou de la gallina i la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, la revista va lliurar, en el marc de la celebració dels seus 36 anys, els vint-i-vuitens Premis Oleguer Bisbal, escollits per votació entre els seus lectors.

Els guardons d’aquest any, modelats per Aurora Pérez sobre el personatge creat pel dibuixant Manel Fontdevila, es van atorgar a la presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques, Montserrat Alsina Aubach (Premi Oleguer Bisbal 2023 a la manresana d’actualitat); a la fotògrafa professional Eva Bozzo Arias (Premi Oleguer Bisbal 2023 a la manresana del Pou), recollit pel seu pare, Jaume Bozzo i la seva germana Núria Bozzo, i a l’organista i mestre de la Capella de Música de la Seu Ignasi Torras Garcia (Premi Oleguer Bisbal 2023 al “manresà més manresà”), a títol pòstum, recollit per la seva vídua, Montserrat Pons, i el seus fills, Ignasi Torras i Jordi Torras.

El president de l’Associació Cultural El Pou de la Gallina, Jaume Puig, va obrir l’acte, que va ser conduït per Carles Claret. Van lliurar els guardons el primer tinent d’alcalde, Valentí Junyent, la regidora de Cultura, Anna Crespo, i l’alcalde Marc Aloy.