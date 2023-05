L'alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, ha presentat el seu lema de campanya 'Fes que passi. Fem el clic', que ha descrit com a transformador i disruptiu perquè la situació actual de Manresa ho requereix.

"'Fa més de tres dècades que a la ciutat de Manresa, amb governs de tots colors, s’han deixat passar moltes oportunitats, a diferència del que han fet altres ciutats mitjanes durant aquest període. Unes oportunitats que els han permet créixer, millorar la seva qualitat de vida, reforçar el teixit productiu i oferir més i millors oportunitats de feina a tots els seus ciutadans. En canvi, a la nostra ciutat, no s’ha avançat a la mateixa velocitat. A més, a més, de tenir un dèficit estructural en infraestructures que està danyant i afectant a l'economia de la ciutat i de la comarca", ha assenyalat Bacardit.

“És per això que des de Junts sabem que es necessita un canvi a la ciutat en els pròxims 4 anys. El que ara toca és que societat civil i la classe política vagin unides de nou per primer cop en molts anys, perquè la ciutat faci la transformació que ha de fer".

Aposta decidida

Per fer-la, però, "es necessita una transformació urbanística de la ciutat, una aposta decidida per la transformació digital i ecològica que Manresa necessita. Una transformació que anomenem 'Fer el clic', hem de fer que passi i que passi ara. Som una proposta de compromís local, som un grup de persones que volem i sabem com fer el clic a Manresa. Nosaltres ja hem fet el clic i volem que el faci la ciutat", ha recalcat l'alcaldable.

Bacardit ha conclòs que espera que aquesta campanya municipal a la ciutat sigui una campanya neta i de confrontació d'idees, que enriqueixi el debat sobre què necessita la ciutat de Manresa.