Segons l’actualització del padró continu de població, Manresa tenia 79.600 habitants el passat 14 d’abril.

Així que la ciutat se situa molt a prop dels vuitanta mil habitants en un moment de creixement poblacional.

Creixement perquè el darrer ple municipal va oficialitzar -a l’espera del pronunciament de l’Institut Nacional d’Estadística (INE)- una població a 1 de gener de 78.886, una xifra rècord que suposa 1.444 habitants més que l’any anterior.

A aquest creixement constatat entre l’1 de gener del 2022, quan es van comptabilitzar 77.452 habitants, i l’1 de gener del 2023, amb els ja esmentats 78.886 empadronats, caldria afegir els set-cents habitants més als quals va fer referència l’alcalde Marc Aloy a 14 d’abril. La xifra, però, no serà oficial fins d’aquí a 1 any quan es faci l’aprovació pel ple de la revisió anual del padró municipal d’habitats amb referència a l’1 de gener de 2024.

Aquest creixement de població es produeix quan ara fa 1 any, la notícia era que Manresa havia perdut 800 habitants en relació a l’any anterior el que mostra les oscil·lacions demogràfiques de la ciutat.

Manresa va arribar a la que havia estat l’anterior xifra màxima de població l’1 de gener del 2020 amb 78.269 habitants. L’any següent hi va haver un lleuger descens fins als 78.231 habitants i la tendència a la baixa es va accentuar fins arribar als 77.452 habitants a 1 de gener del 2022.

Creixement després de la davallada

Després d’aquesta davallada no només s’ha incrementat la població en 1.434 habitants sinó que, segons les dades aportades per l’alcalde Marc Aloy, la tendència es manté durant els primers mesos del 2023.

L’evolució de la població entre l’1 de gener del 2023 i l’1 de gener del 2022 va ser analitzada en el darrer ple municipal pel regidor socialista Joaquim Garcia, va explicar que malgrat l’augment Manresa es troba en situació de decreixement vegetatiu amb un saldo negatiu de 71 persones, perquè l’any passat hi va haver menys naixements que defuncions.

Van néixer 625 manresans i en van morir 696. "Aquesta és una tònica amb la què ens hem trobat en anteriors exercicis i el que la contraresta és el saldo migratori amb una diferència de 1.515 persones entre les que deixen de viure a Manresa i els nous empadronats", va explicar.

Decreixement vegetatiu

Pel que va a la previsió que es pot fer en quant al decreixement vegetatiu, Joaquim Garcia va explicar que hi ha un volum baix de població en edat fèrtil, entre els 25 i 40 anys, i la tendència es preveu a la baixa.

Els estudis del darrer pla general d’ordenació urbanística de Manresa, aprovat el 2017, incorporaven una previsió d’evolució demogràfica en diferents escenaris. Segons aquest treball, a 1 de gener del 2023 la previsió mitjana de creixement era de 79.900 habitants.

Garcia va explicar que aquesta previsió demogràfica situava la població de Manresa en els propers anys a l’entorn dels 80.000 habitants. A 1 de gener del 2031 marcava una població de 81.251 habitants. Segons aquestes projeccions els pròxims 8 anys hi haurà creixement, però serà moderat.

Les dades dels pròxims anys demostraran si el creixement es manté o s’obre un nou període de recessió poblacional com el que hi va haver a la ciutat del 2021 al 2022 i entre el 2012 i el 2015, quan el nombre d’empadronats va baixar, segons les dades de l'INE, per sota dels 75.000 habitants.