Al darrer ple municipal, Fem Manresa va fer una pregunta sobre l'edifici de lloguer social (habitatge cooperatiu en cessió d’ús) que farà l'associació Sostre Cívic de Barcelona en una parcel·la cedida per l'Ajuntament de Manresa just al costat de l'escola Ítaca, al barri de la Sagrada Família, entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer de Pilar Bertran Vallès, que ha generat rebuig entre famílies del centre i veïns del barri perquè creuen que caldria preservar aquest espai verd i fer l'edifici, que tindrà tres blocs, un dels quals amb set pisos d'alçada, en una altre lloc.

L'Ajuntament, per boca del regidor Pol Huguet, va defensar el projecte. Entre d'altres, va remarcar que "dels 390 metres de perímetre de l’edifici de l’escola, 77 tindran els blocs nous davant, és a dir, un 20%, mentre que el 80% restant manté intactes les vistes actuals". Les persones contràries al projecte, constituïdes com la Plataforma Salvem Espais Verds Sagrada Família de Manresa, que té el suport de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família i que ja integren 382 persones, entre veïns i persones, informen, han replicat l'Ajuntament.

Quant al tema de les vistes, la Plataforma explica que "les tres edificacions que es volen plantar davant la cara nord de l’escola Ítaca afectaran onze aules, dues d’elles d’educació infantil. Aquestes aules tenen les finestres de llum natural a aquella banda. Afectarà, també, una sala d’espais oberts-menjador, un altre menjador i la cuina. Sense ser experts en números, de les 22 aules amb infants de l’escola Ítaca, 11 en són un 50% i arribaríem a més d’un 60% si comptéssim altres espais on també circulen infants, i despatxos, secretaria, etc. Així doncs, seria un 60%, no pas un 20%". Afegeix que "potser hi ha un desconeixement de la disposició dels espais del centre educatiu, però en ser una escola pública, resta oberta a la ciutadania; només cal concertar cita per visitar-la".

Defensa dels horts

La Plataforma demana, també, per què, si a Flors Sirera, a les Escodines i a d’altres zones de la ciutat hi ha parcel·les d’horts d’autoconsum, no es poden mantenir les del barri de Sagrada Família on aniran els habitatges. "Manresa podria abanderar aquesta peculiaritat i servir de model a d’altres ciutats". Considera que "això no és anar en contra del progrés, al contrari, és avançar-se als temps que vindran, és ser previsor d’un panorama en què els desplaçaments hauran de ser curts perquè ens faltarà combustible i ens caldran refugis climàtics, terra fèrtil, etc. I doncs, ens preparem o ja s’ho trobarà qui governi llavors? De fet, això és exactament el que ha passat ara: un pla de fa 20 anys l’ha de justificar un govern relativament nou. Sí, la política funciona així. I si algú va veure el ple, es podia fixar com les persones abaixaven el cap, perquè tots els partits municipals en son còmplices".

Insistint en el tema dels horts que hi ha actualment, concreta que "són vuit unitats familiars conreant la terra, 550 m2 d’hort viu, dues oques, 30 gallines, cinc figueres, quatre nesprers, diferents cirerers, ametllers, eriçons, caderneres… És un espai d’integració i convivència entre generacions, un entorn que motiva la canalla de l’escola a fer preguntes sobre el medi natural i a crear projectes de ciències, un espai que connecta amb la vida i el cicle de les estacions. És cert que hi ha canyes, per les tomaqueres i per delimitar l'espai cultivat. I segurament també és cert que es pot percebre en conjunt ara com un espai agrari degradat, però cal fer memòria i recordar com estava pocs anys enrere: ple de vida i conreus, amb un ramal de regadiu a cel obert, on el veïnat tenia l'oportunitat de passejar tranquil·lament i respirar natura prop de casa, ple de cua de cavall, menta, espígol, romaní i farigola, plantes que creen identitat i autonomia. Si ara està degradat és arran de les construccions que es van iniciar al 2019. Tractem-nos bé, si us plau!", conclou.

Criteris oposats sobre el que estava planificat

En el seu argumentari, l'Ajuntament va exposar el fet que, "degut a la crisi econòmica de 2007, només una de les tres potes" del projecte que inclou el pla parcial, l'escola, es va materialitzar i que en van quedar fora l'habitatge públic i un parc, però que "estaven tots tres previstos i dissenyats conjuntament per maximitzar els beneficis mutus". Sobre això, la Plataforma comenta que "aquest pla es va projectar en un despatx, com moltes de les polítiques, i s’ha anat construint i imaginant sense trepitjar el terreny i, molt menys, l’escola. I sí, l’escola es va fer abans; va ser un tema purament econòmic, malauradament, però segurament que si els pisos s’haguessin fet primer, l’escola no estaria disposada d’aquesta manera, ni l’entrada principal s’hagués dissenyat mirant al nord, on ara aniran els pisos, perquè a ningú se li hagués ocorregut adossar unes vivendes així, perquè qualsevol arquitecte i urbanista que ho miri amb ulls oberts veu sobre el terreny que no hi ha distància!".

Reclamació per fer els pisos en un altre lloc

Destaca que "els mateixos arquitectes i tècnics, el dia que van venir a Ítaca van admetre que potser avui no s’hagués solucionat així i ens van recomanar que féssim un dol, però que els plànols ja estaven fets i estava tot lligat, que ho deia el POUM, etc. És legal, sembla que sí, però, urbanísticament, és un nyap! I si hem de fer un dol, senyor regidor, és perquè perdem, i és una llàstima que no siguem capaços de rectificar i reorientar una bona idea però fer-ho en un lloc apropiat, perquè, del contrari, no només perd l’escola, no, perd tota la ciutadania; perquè avui és Ítaca i el barri de Sagrada família, però demà serà un altre i és per això que aquest tema ens incumbeix a totes. Justament sou un govern que n’enteneu d’arquitectura: aprofiteu-ho i traslladeu aquest pla parcial a una altra banda, perquè és difícil però no impossible", conclou.