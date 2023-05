Un miler de futurs estudiants i les seves famílies han assistit avui a la jornada de portes obertes organitzada de forma conjunta entre UPC i UManresa amb el suport del Servei d'Universitats de l'Ajuntament.

Els participants han pogut accedir a les aules i totes les instal·lacions de les dues universitats, així com també han pogut conèixer de primera mà les residències universitàries i les biblioteques de cadascun dels centres.

La Jornada de Portes Obertes s'ha estructurat en sessions informatives per a cadascun dels estudis que s'imparteixen. Després de l'explicació del pla d'estudis i de les metodologies pròpies que s'utilitzen per a la formació dels professionals, les persones que hi han assistit, acompanyades d'estudiants, han visitat les instal·lacions en les quals es formaran.

A més, han pogut aprofitar la jornada per informar-se dels ajuts i beques a l'estudi, de serveis complementaris com el Servei d'Idiomes, de qüestions relacionades amb l'allotjament i de les entitats esportives a les quals es poden vincular durant la seva etapa d'estudis a Manresa.

L’EPSEM, el centre docent de la UPC a Manresa, ofereix els estudis de grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge; en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica; en Enginyeria Mecànica; en Enginyeria Química; en Enginyeria de Sistemes TIC i en Enginyeria d'Automoció, així com els màsters universitaris en Enginyeria dels Recursos Naturals i en Enginyeria de Mines

Per la seva banda, UManresa, té una oferta més centrada en les ciències socials que es divideix en els àmbits de Salut, Empresa i Educació. La major part dels estudiants d'UManresa es concentren en els graus de Ciències de la Salut: Infermeria, Fisioteràpia, Podologia i el grau en Logopèdia, A més, a través de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC imparteix estudis de grau en Medicina i a partir del proper curs ho farà en Odontologia.

Pel que fa a l'àmbit d'Empresa, a més del nou Grau en Gestió de la Societat Digital, UManresa imparteix el grau en ADE. L'oferta de l'àmbit d'empresa es completa amb dos CFGS: el d'Administració i Finances i el de Comerç Internacional. En l'àmbit d'Educació, UManresa ofereix el Grau en Mestre d'Educació Infantil i el CFGS d'Educació Infantil.