El Papa Francesc convida Sor Lucía al Vaticà per interessar-se per la seva tasca a Ucraïna

Sor Lucía Caram va visitar ahir al Papa Francesc al Vaticà després que el pontífex la convidés per interessar-se per la tasca que la monja dominica està duent a terme a la guerra d'Ucraïna. Sor Lucía està treballant per equipar un hospital de campanya a prop del front de guerra.

La visita es va dur a terme ahir al Vaticà i van poder parlar durant prop de dues hores. Segons ha explicat Sor Lucía a Regió7, el Papa Francesc va voler conèixer de primera mà els treballs que s'estan fent a Ucraïna per assegurar corredors humanitaris i per habilitar un hospital de campanya. "Em va agrair la feina que estem fent a Ucraïna i també la que estem fent a Manresa. En aquest sentit va insistir molt que no ens oblidem mai dels més pobres", afirma Caram que afegeix que també va assegurar que continua movent cel i terra per aconseguir l'hospital de campanya perquè "salvar vides és ara el més important". Aprofitant la visita, Sor Lucía va portar al Papa Francesc un quadre de Sant Vladímir que el govern d'Ucraïna va demanar que se li entregués personalment a través de l'equip de Caram. Per altra banda també li va portar la motxilla i el polo dels voluntaris de Caixabank i unes ametlles salades de la botiga manresana Rius, perquè "li encanten". Durant la visita fins i tot van tenir temps de gravar un Tik Tok en què Sor Lucía es rendeix al Papa Francesc, li diu que és "un Papa com Déu mana" i que "feia falta que arribés un Papa argentí perquè la gent sabés 'lo que vale un peine'".