L’alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, s'ha compromès, si és alcalde, a refer de cap a peus el parc Vila Closes i construir en l'espai que ocupa un aparcament subterrani de 175 places i, a sobre, una nova plaça "neta, segura, verda, amb espais de lleure i lliure de gàbies", referint-se a les estructures metàl·liques instal·lades.

Bacardit considera que l'espai actual és "perillós i poc funcional" i es compromet a "complir amb la paraula donada a l’associació de veïns".

Bacardit afirma que "l’octubre del 2012 vam impulsar la primera consulta ciutadana a la ciutat i es va demanar als veïns i veïnes del barri si volien treure les gàbies" del parc Vila Closes. Una àmplia majoria hi va estar d’acord en treure-les. "Tanmateix, durant tots aquests anys l’Ajuntament no hi ha fet res. Proposo cenyir-me a la consulta ciutadana, parar d’abocar diners" a l'espai actual "i tornar als inicis. Fer el que s’havia d’haver fet: una nova plaça". L'actuació serviria no només per donar resposta a la reivindicació ciutadana del 2012, sinó que, a més, aportaria espai d'aparcament que tant necessita el barri.

Millora de la mobilitat

Segons l'alcaldable de Junts, “l’aparcament, a més de ser una solució per als veïns del barri, també ho serà per altres persones de la comarca, com ara pels residents de Súria, Cardona o Sant Joan de Vilatorrada, que podran aparcar a una zona pròxima al centre de la ciutat sense necessitat d’haver d’entrar al centre de Manresa, descongestionant i millorant la mobilitat del centre de la ciutat".

Bacardit assegura que "l’aparcament no només donarà resposta a la manca d'estacionament que tenen actualment els veïns de la zona, sinó que ajudarà a potenciar al comerç de

Manresa i millorar la mobilitat al centre de la ciutat”.