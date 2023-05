ERC Manresa ha anunciat que demanarà al Govern espanyol que cedeixi l’edifici de la Guàrdia Civil a l’Ajuntament per tal que sigui reconvertit en habitatges per a joves. L'anunci s'ha fet poc després que Fem Manresa fes pública la proposta de convertir la caserna en pisos de lloguer social.

L’alcaldable d’ERC, Marc Aloy Guàrdia, s’ha compromès a posar-se en contacte amb el president del Govern espanyol tan bon punt torni a ser alcalde de la ciutat per obrir un període de negociació formal. “Ens consta que, actualment, només hi ha ocupats una tercera part dels 78 pisos de l’edifici. Entenem que és un parc d’habitatges massa important perquè continuï desaprofitat tenint en compte la manca d’habitatge a la ciutat”, ha manifestat Aloy. ERC Manresa proposa que els pisos de la caserna es posin a disposició dels joves i els ajudin a emancipar-se.

En paral·lel, també planteja al Govern espanyol que cerqui un emplaçament més adequat i ajustat a les necessitats actuals de la Guàrdia Civil i la seva presència al territori. Finalment, ha posat d’exemple les cessions d’antigues casernes a municipis com Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia, Sabadell o Sant Vicenç de Castellet per reivindicar que “es tracta d’un plantejament possible si hi ha voluntat política i capacitat d’acord”.

Gestió dels pisos de la SAREB

Esquerra ha denunciat l’incompliment sistemàtic de la SAREB pel que fa a la cessió dels pisos que s’haurien de destinar a habitatge assequible i demana al Govern central que pressioni en aquest sentit.

ERC Manresa recorda que l’Ajuntament va signar fa dos anys un conveni de cessió amb la SAREB pel qual tindrien accés a 40 habitatges. Mariona Homs ha denunciat que “únicament tenim accés a set pisos buits i set de plens, que ja tenim emparaulats, però estem a l’espera perquè la cessió acordada continua pendent”.

Homs reivindica que l’Ajuntament tingui plena capacitat de gestió “dels més de 300 pisos que la SAREB té a Manresa. No només per tenir pisos a un preu assequible sinó perquè les classes mitjanes no hagin de viure amb pujades constants del preu del lloguer i tinguem capacitat per garantir l’accés a l’habitatge a un preu raonable”.

Aloy ha demanat al president del Govern espanyol que l’anunci de posar a disposició de la ciutadania 50.000 habitatges de la SAREB no quedi en paper mullat. La senadora Mirella Cortés ha afeguit que “el parc d’habitatges del banc dolent està més que pagat” i, en aquest sentit, ha insistit que “tots aquests pisos haurien de ser gestionats pels ajuntaments de manera immediata”.