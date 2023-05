Mor als 93 anys el periodista Juan Antonio Lozano Alvaro

Juan Antonio Lozano Alvaro, director durant més de quatre dècades dels periòdics Manresa i Gazeta de Manresa, ha mort als 93 anys. El seu funeral va tenir lloc aquest diumenge al matí a la sala Montserrat de la funerària Àltima.

Juan Antonio Lozano Alvaro era pare de Joan Antoni Lozano Oriola, el popular Xano, també periodista, que va morir l’octubre del 2019 a l’edat de 61 anys.

Lozano Alvaro, que deixa un altre fill i esposa, va néixer a Luaco, a Astúries, i amb la família van residir en diferents ciutats perquè el seu pare era guàrdia civil. A Manresa s’hi va instal·lar expressament per dirigir el diari Manresa, que el 1976 es va convertir en Gazeta de Manresa, feina que va desenvolupar quaranta anys i escaig. Se’n va desvincular el 1981 i l’esmentat rotatiu es va transformar en El Pla de Bages, que va sortir el 1983 i va tenir una vida molt curta. Sense moure’s de Manresa, va passar a dirigir fins que es va jubilar la Noticia Catalana, una publicació del Cercle Català de Madrid que es repartia al pont aeri.

El diari Manresa va rellevar, el 1942, el periòdic Ciudad. Hoja informativa de Falange Española-Tradicionalista de las JONS. Va tenir diferents seus. En la darrera, al carrer de Barcelona, hi va entrar Lozano com a director, que va substituir el jou i les fletxes de la capçalera per l’escut de la ciutat. Acabada la dictadura, el 1976, va passar a anomenar-se Gazeta de Manresa, desvinculat del Movimiento. Lozano va passar a ser el director-editor del nou periòdic, on va introduir els teletips com a novetat. Quan en va plegar com a director-editor, també ho va fer de la Gazeta deportiva de Manresa.

L’any 1991, en un article publicat a Regió7, explicava que «vaig ser destituït dues vegades per defensar criteris professionals davant del poder polític».