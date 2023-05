L'alcaldable del PP de Manresa, Josep Lluís Javaloyes, ha volgut denunciar que la Llei d'Habitatge és "un altre disbarat dels socialistes i d'ERC al Congrés dels Diputats" que, a nivell local, "agreuja les okupacions il·legals i conflictives a Manresa".

Segons el candidat popular, Socialistes i ERC el que estan aconseguint és "afavorir les ocupacions de manera sistemàtica i constant en tot el territori nacional on, concretament, el 43% es donen a Catalunya i més de 1.700 d'aquestes ocupacions es produeixen a Manresa".

Qüestió de dies en altres països

Segons diu Josep Lluís Javaloyes, "actualment, a Espanya, pel desallotjament d'una ocupació, hi ha un judici verbal. Que pot tardar a celebrar-se almenys divuit mesos, i és un calvari pel propietari de l'immoble i pels veïns afectats. Entre fer la denúncia i presentar la demanda, l'admissió a tràmit d'aquesta, la notificació als ocupadors il·legals, etc, passa un any i mig. En altres països, aquestes ocupacions il·legals es poden resoldre en qüestió de dies".

Explica que la nova Llei d'Habitatge ha introduït una esmena en la Llei d'Enjudiciament Civil, on els propietaris que siguin víctimes d'okupacions "hauran de demostrar si són o no grans tenidores, i si els okupes fan servir l'habitatge com habitatge habitual, a més de la vulnerabilitat econòmica de l'ocupant".

L'alcaldable del PP assegura que també afavoreix a qui visqui en un habitatge i decideixi no pagar el lloguer, prolongant els mesos de negociació per realitzar el desallotjament.

D'altra banda, també, la policia haurà de notificar dia i hora de quan anirà a l'habitatge a fer una inspecció. Segons Javaloyes, "tot plegat, augmenta la inseguretat jurídica, que acabarà, perquè la persona que tingui un pis per llogar no ho farà fins que no es regularitzi aquesta situació que han dut de la mà socialistes i ERC".