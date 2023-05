ERC Manresa s’ha compromès a fer efectiu, si governa el proper mandat, un paquet important d’inversions en matèria d’emergència climàtica que convertiran l’entorn del Parc del Cardener en el gran pulmó verd de la ciutat. L’alcalde i candidat a la reelecció Marc Aloy Guàrdia va reivindicar el “nostre compromís per fer entrar l’Anella Verda a la ciutat, volem aprofitar el gran potencial del riu que travessa Manresa i, per això, plantegem una inversió que suposarà un abans i un després en la relació de la ciutat amb el Cardener”.

ERC va especificar un paquet d’inversions de 2 milions d’euros amb projectes ja redactats i finançats que es compromet a executar aquest any i l’any vinent per fer tot un seguit d’actuacions que responen a la situació d’emergència climàtica actual i també suposaran millores rellevants pel que fa a la connectivitat entre barris i a la salut i el benestar dels veïns i veïnes de la ciutat.

Aloy va remarcar que fer entrar l’Anella Verda a la ciutat ajudarà a millorar les connexions a peu entre sectors propers a la riba del riu com Sant Pau, el Centre Històric i Plaça Catalunya.

Inversions concretes

Una de les mesures que tindrà un major impacte serà la creació d’un gran bosc de ribera de 3 hectàrees a sota la Fàbrica Blanca, equivalent a tot el parc que hi ha entre el Pont Nou i la Fàbrica dels Panyos. “Aquesta darrera mesura serà possible gràcies a l’eliminació de tot el canyar de la riba esquerra del riu des de la Reforma fins a Can Poc Oli que ens permetrà fer tot aquest espai transitable, accessible i guanyar un nou bosc de ribera", va apuntar Aloy.

D’altra banda, ERC Manresa també proposa l’allargament de la passera volada del Pont Vell fins al pont de la Reforma, la consolidació dels itineraris per a vianants a la zona de l’antiga Carpa del Riu amb un nou camí arbrat al llarg de la barana sobre el Cardener, refer l’esllavissada a la part sud del Pont Vell per poder ampliar el camí, una nova baixada al Parc del Cardener des del Pont Nou, l’ampliació de la vorera entre Sant Marc i el Camí de la Cova, la millora dels itineraris entre Balconada, Sant Pau i el riu i entre la Creu del Tort i el Pont Vell.

Els plans d’ERC per ampliar l’ús d’aquest gran pulmó verd també passaran per la construcció d’una via per a bicicletes i vianants, arbrada i paral·lela al riu, de 2,5 quilòmetres de longitud, des de Sant Pau fins a Sant Joan de Vilatorrada aprofitant el pas del nou col·lector de salmorres que ha estat projectat. Gràcies a un acord amb Carreteres de la Generalitat i amb l’Agència Catalana de l’Aigua el nou col·lector no passarà per dins el bosc de ribera (cosa que l’hagués malmès notablement), sinó que passarà pel voral de la carretera.

D’altra banda, tal com ja va anunciar el partit un dels grans nous eixos cívics que guanyarà la ciutat serà el recorregut arbrat, verd i ample que unirà el Parc del Cardener amb el Passeig de Pere III a través de la carretera de Cardona.

Espai esportiu i lúdic

Jordi Vidal Moncunill, component de la candidatura d’ERC, va explicar que totes aquestes mesures reforçaran el paper que ja exerceix el Cardener com a espai esportiu, on centenars de passejants, ciclistes i esportistes troben un espai agradable on fer salut a tocar de casa.

Vidal va reivindicar que “disposar d’un itinerari de 5 km a peu pla, al costat del riu, amb trams de bosc de ribera, que connecta amb la zona esportiva del Congost i amb diversos itineraris de l’Anella Verda, és un gran recurs gratuït i accessible 365 dies l’any, i que posiciona Manresa com una de les millors ciutats que promou la pràctica esportiva i la salut a tota la ciutadania”.

Reacció davant la situació de sequera

Més enllà de fer realitat aquest gran parc verd accessible i públic, la situació d’emergència climàtica actual també fa necessari per a ERC Manresa trobar noves fonts alternatives de captació d’aigua i deixar de dependre exclusivament del cabal de la Séquia.

En aquest sentit, “plantegem la construcció d’una xarxa de dipòsits d’aigües pluvials projectats, entre altres llocs, sota les rotondes de Prat de la Riba i del Mil·lenari i al recinte de Fàbrica Nova –que permetria regar el nou parc-, i estendrem una xarxa de petites estacions d’aprofitament d’aigües grises distribuïdes en edificis nous i en equipaments esportius”. Aquestes instal·lacions permetran reduir el risc d’inundacions en cas de tempestes i emmagatzemar aigua per als episodis de sequera.

ERC també planteja al seu programa la concessió d’ajuts per tal que la pagesia del regadiu de Manresa, Viladordis i el Poal, pugui modernitzar els seus sistemes de rec i estalviar aigua.

Per a ERC cal aprofitar al màxim tota l’aigua regenerada que es produirà a la depuradora a partir dels propers mesos i utilitzar-la per al reg i la neteja dels espais públics a través de la canonada que ja es preveu construir per bombar aigua des de la depuradora fins a les mines de Súria. A més, ERC prioritzarà la substitució de plomes per comptadors i la renovació de la xarxa en aquells punts en què s’identifiquen pèrdues.

El regidor Pol Huguet va apuntar que “volem aigua de qualitat i garantida per a la ciutadania, empreses i productors agraris i la sequera actual fa evident que els recursos naturals són finits, que no es pot créixer indefinidament i que hem de ser capaços de canviar de paradigma i invertir decididament en la preservació d’un bé tan important i, malauradament, cada cop més escàs”.