L’Ajuntament de Manresa se sumarà aquest 2023 també a la commemoració del Dia Mundial de la Fibromiàlgia i les Síndromes de Sensibilització Central i il·luminarà de color blau fosc la façana de l’edifici consistorial. Serà aquest divendres 12 de maig, de 21 a 22.30 h.

Actualment, tant la fibromiàlgia com la síndrome de fatiga crònica s’inclouen dins les Síndromes de Sensibilització Central, concepte relativament recent que engloba altres processos com la sensibilitat química múltiple i l’electrohipersensibilitat, i també la síndrome de cames inquietes, la síndrome de colon irritable, etc, moltes d’elles relacionades entre si però amb la seva codificació i les seves característiques pròpies. Els símptomes no són visibles, però l’impacte en la vida de les persones que les pateixen és devastador. Veuen minvada la seva qualitat de vida i sovint pateixen incomprensió en l’entorn familiar, social, escolar, laboral i sanitari. En els casos més extrems, les persones afectades es veuen obligades a quedar-se a casa. Es tracta de malalties emergents que afecten cada vegada més població, i també més jove.

L’Associació Catalana d’afectades i afectats de fibromiàlgia i altres síndromes de Sensibilització Central va ser qui va sol·licitar al consistori que la façana llueixi per unes hores de color blau fosc.