"Hi ha un descrèdit a tot l'establert i a professionals que generaven respecte"

Tània Estapé és psicòloga clínica i professora de la Facultat de Ciències de la Salut del campus Manresa de la UVic-UCC. En relació a les agressions en l’àmbit de la sanitat, opina que en general hi ha un descrèdit a tot l’establert i a professionals com metges, advocats i polítics, figures que abans generaven respecte.

«Però no només és un tema de descrèdit», afegeix, sinó que intervenen múltiples factors com la perversió de valors; situacions de precarietat a nivell econòmic, social i familiar que la pandèmia de la covid hauria agreujat; o fins i tot les xarxes socials.

Comenta, però, que hi ha molts factors per analitzar dins el propi sistema sanitari com les llistes d’espera, el temps per ser atès, actituds per part de professionals que no serien les millors «tot i que quan treballes sota pressió tampoc et sents recompensat».

A tot això s’hi afegirien tendències com voler-ho tot al moment i de forma immediata. «La sanitat la paguem, però no de facto, i això a vegades provoca que la gent tingui exigències que no són realistes. Tot són drets però cap deure. Això passa a molts sectors com l’educació. Hi ha alumnes que no respecten els professors».

Explica que «jo dono classes a gent jove, i n’hi ha que arriben al sistema sense que li hagin posat límits o sense viure frustracions. Llavors no hi ha autocontrol».