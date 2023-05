Impulsem Manresa considera "irracionals, poc sòlides i de poca visió de ciutat les propostes que ha realitzat els últims dies el cap de llista de Junts, Ramon Bacardit", a qui ha exigit que "deixi de fer el ridícul". Alhora, li ha retret que "menystingui l’equip de govern del qual formen part múltiples candidats que van a la seva llista".

La llista encapçalada per Joan Vila fa notar que "és sabut que, perquè una proposta sigui seriosa i rigorosa, ha de tenir en compte l’entorn, les necessitats de la ciutat, la viabilitat de la mateixa, un anàlisi preliminar del cost del projecte i, sobretot, avals de persones qualificades en l’àmbit que puguin acreditar el sentit i l’ànim de la proposta".

En el cas de la rotonda de la Guàrdia Civil proposada per Junts amb Bacardit al capdavant, que és arquitecte, Impulsem valora que "el projecte no milloraria els accessos a Manresa ja que no es troba subdimensionat actualment i, per tant, no justificaria una despesa de més, proporcional a la que es va fer a la plaça de la Bonavista, d’uns 3 milions d’euros". Quant al pàrquing soterrani del Parc Vila Closes, considera que "una actuació d’aquesta importància podria costar, com a mínim, uns 5 milions d’euros, i no solucionaria el problema d’aparcament gratuit que reclamen els veïns. Per a més inri, aquesta idea va en la direcció oposada a la que marca el Reial Decret que regula les Zones de Baixes Emissions", rebla.

Fins ara, totes les propostes que ha fet Bacardit han estat, segons Vila, “verbals i sense un anàlisi acurat que les suporti”.

Desqualificació i menyspreu

Per a Impulsem Manresa, Bacardit ha continuat la seva campanya "menystenint l’equip de govern del qual en formen part múltiples candidats que van a la seva llista. El candidat de Junts ha carregat contra les polítiques de seguretat practicades que lidera Joan Calmet (número 25 a la seva llista), ha lamentat la deixadesa del Comerç que porta Núria Masgrau (número 8 a la llista de Junts), ha fet notar el descontentament al Centre Històric que gestiona Josep Maria Fius (número 7 a la llista de Junts) i ha criticat durament la deixadesa de la via pública que porta el regidor Josep Gili (número 3 a la llista de Junts)". Per a Impulsem Manresa, el futur alcalde de la ciutat ha de ser “honest i rigorós”.

Els projectes d'Impulsem

En contraposició a aquestes propostes, Impulsem reivindica el seu "projecte de ciutat a llarg termini i amb projecció de futur, pensat per deixar als nostres fills una Manresa més verda i amb més espai pels vianants, atractiva pels veïns i veïnes i també pels visitants amb propostes innovadores, cívica i segura".

Vila recomana “al candidat juntaire revisar els projectes que Impulsem Manresa ha posat a disposició de la ciutadania al llarg del darrer any.