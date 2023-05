Les agressions a professionals de la salut van augmentar un 24 % entre el 2021 i el 2022

Dues persones que el passat 11 d’abril a la tarda s’esperaven per ser ateses pel metge d’urgències de primària a Manresa al CUAP Bages, van acabar havent d’ajudar al personal sanitari del centre a reduir i a fer fora una persona que només feia que insultar els professionals i donar cops a portes i parets. És una escena real. Entre els anys 2021 i 2022 van augmentar un 24 % les situacions de violència contra professionals de l’atenció primària i urgències també de primària, a la regió sanitària de la Catalunya central. Engloba les comarques del Bages, Moianès, Berguedà, Solsonès, Anoia i Osona.

Són dades de l’ICS aportades pel sindicat Intersindical. La majoria van ser agressions verbals, però també n’hi van haver de físiques. 11 el 2021, i 7 el 2022. Per Salut, davant aquests casos hi ha d’haver «tolerància zero».

143 casos el 2021 i 177 el 2022

El 2021 hi van haver 143 casos d’agressions o situacions de violència als Centres d’Atenció Primària (CAP) de la regió central, i als centres d’urgència d’atenció primària, els CUAP. D’aquests n’hi ha a Igualada; a Manresa, a la planta baixa del CAP Bages; a Berga, a l’hospital; i a Vic. D’aquestes 143 agressions, 11 van ser físiques, i la resta verbals.

Als CUAP del Bages i el Berguedà es van produir 38 incidències, una de les quals va ser una agressió física que hi va haver per Setmana Santa i que va comportar la baixa d’una infermera. Als CAP de l’Anoia es van registrar 38 casos, també, tot i que en aquesta ocasió set van ser agressions físiques. De les 30 incidències als CAP de les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès, dues van ser agressions físiques.

El 2022 les agressions van augmentar un 24 % al conjunt de la regió sanitària central. De les 143 del 2021 es va passar a 177. Cal destacar que les físiques van baixar a set casos. Les verbals, en canvi, van augmentar notablement a tot arreu tret del CUAP de Manresa, que va passar de 37 a 17 casos.

En canvi s’hi van notificar 3 agressions físiques. Una computa doble perquè va afectar dues persones. Un auxiliar administratiu i un vigilant de seguretat que va haver de contenir un usuari fins que el van poder sedar. Es va qualificar com a agressió greu. El tercer incident, catalogat com a lleu, el va patir una infermera de triatge quan un usuari la va agafar amb força del braç.

El CUAP Bages de Manresa és l’únic amb vigilant de seguretat durant les nits i els caps de setmana.

Pel representant del sindicat Intersindical a la Catalunya central, Edu López, als centres més grans hi haurà d’haver més seguretat. Assegura que aquest increment del nombe d’agressions genera greus problemes i neguit als professionals. «S’està generalitzant tan que fins i tot es podria plantejar la creació d’una nova figura professional. La d’una persona que controli els accessos». Hauria de formar part de la plantilla i no pas d’una empresa externa, afirma López.

Opina que no tan sols s’han de prendre mesures a nivell de vigilància, sinó treballar altres aspectes com per exemple que els professionals de salut tinguin autoritat com la que es reconeix, per exemple, als agents de policia.

Tolerància zero

La gerent de la regió sanitària central, Alba Oms, comenta al respecte que en el còmput global, els casos de violència són baixos, però quan n’hi ha s’aplica «tolerància zero» i s’activen protocols interns per fer-hi front i acompanyar als professionals segons cada cas.

L’ICS a la Catalunya central té 1.900 treballadors i cada any presta més de quatre milions d’ssistèncis. Tenint en compte aquests dades, el nombre de situacions violentes és molt baix, destaca gerència. Althaia, Sant Andreu Salut, els Centres de Salut Mental i l’Hospital Sant Bernabé de Berga també tenen protocols específics contra la violència.

Oms lamenta que els professionals hagin passat de ser aplaudits a ser violentats.