A Manresa hi ha 1.500 habitatges amb dipòsits de ploma que desaprofiten aigua tot i la sequera

A Manresa hi ha al voltant de 1.500 habitatges que llencen aigua potable a la claveguera. No tenen comptadors, com gairebé tothom, sinó dipòsits a la part superior dels edificis on hi entra aigua constantment.

L’aforament l’aporta un cabal constant que omple els esmentats dipòsits per gravetat. El problema és que quan estan plens, l’aigua va a parar a la claveguera pel sobreeixidor. Es malbarata i desaprofita. Això, en època de sequera suposa un problema molt important. És el que se’n diuen dipòsits de ploma o d’aforament. Suposen un 6,2% del consum domèstic d’aigua a Manresa.

Tenint en compte que Manresa es troba, igual que la major part de Catalunya, en estat d’excepcionalitat a causa de la sequera, Aigües de Manresa ha obert una línia d’ajuts per promoure el canvi d’aforament al del comptador habitual. Amb aquests sistema es paga el que es consumeix, l’aigua no va a parar al clavegueram i suposa un estalvi per als propietaris dels habitatges, segons l’empresa municipal. «Ara els hi entra més aigua de la que consumeixen», afirmen portaveu de l’empresa. Amb els comptadors habituals «pagaran el que consumiran», a més a més de contribuir a la protecció del medi ambient i a l’eficiència energètica.

Restriccions d'aigua

A Manresa hi ha actualment restriccions d’aigua en parcs i jardins -públics o privats-, espais lúdics, en la neteja viària i de vehicles. No hi ha aigua a les fonts ornamenals i s’ha restringit la que s’utilitza a la pagesia. Tampoc no es permet omplir piscines o tan sols amb les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. De moment no hi ha restriccions amb l'aigua de boca.

A la capital del Bages la dotació d’aigua màxima que es lliura se situa en els 230 litres per habitant i dia tenint en compte el consum domèstic, també, comerços, indústries o hidrants. A nivell domèstic, actualment es consumeixen a Manresa uns 115 litres per dia i habitant, lleugerament per sota de la mitjana catalana que se situa entre els 120 i els 200. A Manresa, un 75 % del consum d’aigua que gstiona Aigües de Manresa és domèstic, un 23 % comercial i industrial i la resta de rec.

Actualment el riu Llobregat i els embassaments de la seva conca, que és d’on es treu l’aigua que es consumeix a Manresa, en garanteix només per als pròxims 250 dies.

A Manresa entre un 8 i un 10 % de l'aigua potable es perd a causa de fuites a la xarxa. Tot i així, el rendiment de la xarxa d'aigua potable se situa entre en el 82,6%, per sobre del 78,5 de mitjana a Catalunya.

Edificis antics

La major part d’habitatges que tenen el sistema d’aforament o de ploma són antics. Formen part de la primera xarxa de subministrament d’aigua de la ciutat. El preu depèn del cabal contractat i té un cost fixe, tan si es gasta com si no es gasta. L’aigua contractada s’emmagatzema en uns dipòsits que els propietaris han de mantenir ben conservats i nets per evitar un risc sanitari.

Canviar el sistema d’aforament a comptador suposa una despesa econòmica.

Davant l’actual situació d’excepcionalitat per sequera Aigües de Manresa promou ajudes per fer font a aquest canvi. S’hi poden acollir tots els propietaris d’immobles que tenen dipòsits de ploma per poder connectar la xarxa d’aigua potable fins a la façana. Els preus varien en funció de l’edifici, però amb la línia d’ajuts d’Aigües de Manresa, l’estalvi pot suposar a l’entorn de mil euros, segons la companyia.

Qui hi estigui interessat pot demanar informació al telèfon 93 872 55 22, de dilluns a divendres de les 8 del matí a les 6 de la tarda, o bé presencialment a les oficines d’atenció al públic de l’empresa municipal, a la plaça del Salt, 1 del barri de les Escodines.

La previsió de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és si no hi ha canvis en l’actual situació de sequera, és a dir, si no plou i ho fa generosament, es podria entrar en situació d’emergència el setembre.