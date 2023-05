El candidat a l'alcaldia Anjo Valentí ha lamentat l'allau de "falses promeses" en què ha derivat la campanya electoral a Manresa.

En front d'això, el PSC es presenta com "el canvi segur i útil que Manresa avui necessita després d’una dècada governada pels mateixos".

Per a l'alcaldable socialista la prioritat és "atendre les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes" i no "llençar cortines de fum amb projectes no realistes".

“Per un municipalisme manresà de progrés” és l’eix central del programa socialista a les eleccions del 28-M a Manresa, que es concreta en 250 compromisos.

El programa electoral del PSC ha estat coordinat per l’economista i advocat, i responsable durant la seva trajectòria professional de les Àrees d’Hisenda i Pressupostos, Planificació, Promoció Econòmica i Serveis Públics Urbans de l'Ajuntament de Manresa, Pere Massegú.

Segons Valentí, es tracta d'un conjunt de "propostes ambicioses i valentes però alhora realistes i viables, fruit del coneixement dels problemes i necessitats que té la ciutat, i de les demandes dels seus ciutadans i ciutadanes".

Un equip compromès

Per fer-les realitat majoritàriament durant el proper mandat, l'alcaldable socialista afirma que compta amb un equip de persones compromeses amb la ciutat, amb experiència en diferents àmbits –administració, universitat, empresa, treball i associacionisme– professions i edats. Disposats a "exercir la política de proximitat des del lideratge empàtic i amb complicitats amb tothom. Per teixir de nou ponts i a refer uns vincles amb el conjunt de la ciutat, que avui es troben malmesos o són inexistents. Per liderar una ciutat que té moltes possibilitats en si mateixa. I, sobretot, perquè caldrà escoltar molt per definir i poder superar reptes".

Feina i endreça

Segons Valentí, "els nostres compromisos són un contracte amb la ciutadania" per assolir una Manresa "més pròspera i menys desigual, generadora d’ocupació, i més endreçada" a partir del municipalisme de progrés.

Planteja quatre eixos programàtics: 1er Governança eficient, democràtica i participativa; 2on Prosperitat i sostenibilitat econòmica; 3er Igualtat i sostenibilitat social i 4rt Transició ecològica i sostenibilitat urbanística i mediambiental.

Destaca la consolidació del teixit empresarial actual i l'atracció i creació de noves activitats emprenedores, l'ocupació de qualitat i facilitar les eines per poder fer una veritable revitalització comercial i de l’hostaleria. També, potenciar la ciutat del coneixement per poder donar millors serveis a les persones.

En definitiva, "un full de ruta per retornar el municipalisme manresà allà on ha desaparegut: al servei de tota la ciutadania manresana sense exclusions".