"Vaig acabar amb el guant estripat, una lesió al dit i una ferida a la mà"

Setmana Santa del 2021. La infermera Àgata Villarroya tenia guàrdia al CUAP de Manresa, el centre d’urgències d’atenció primària, a la planta baixa del CAP Bages. Es feia càrrec del triatge, que és el que acostuma a fer. És la seva especialitat. Posar ordre en funció de la gravetat dels casos que arriben. Era un cap de setmana. Encara amb restriccions a causa de la pandèmia de la covid. La sala d’espera era plena, recorda Villarroya.

«Va venir un pacient amb problemes de drogodependència que no era la primera vegada que generava algun problema. Jo ja l’havia atès una vegada». Però aquest cop va ser diferent.

Explica que va entrar sense mascareta, llençant-se a terra i «quan vaig sortir em va exigir una medicació. Li vaig dir que esperés, que quan el visités el metge valoraria quina mediació necessitava». La va empènyer, i va entrar directe a la consulta. «Van venir altres companys i vam intentar que no accedís a la medicació», continua relatant.

Cops i lesions

Hi va haver cops «i vaig acabar amb el guant trencat, un dit lesionat i amb una ferida sagnant a una de les mans». El van deixar sol a triatge perquè es va apoderar de xeringues i agulles i la situació podia ser perillosa. Es va prendre una medicació «sense sentit» i es va haver de descartar que no patís una sobredosi. Finalment va aparèixer la Policia Local, a qui ja havien alertat, i va ser evacuat amb ambulància cap a salut mental d’Althaia.

Villarroya comenta que «ell anava amb el cap que volia la medicació. O m’ho dones o m’ho agafo jo, em va dir». Considera que no hi havia cap problema relacionat amb atencions anteriors ni «res contra mi. Jo era al mig. Li hagués pogut tocar a una altra persona».

L’usuari en qüestió continua anant al CUAP Bages. «Les companyes estan avisades i a l’expectativa. Per exemple no el visiten soles i ho fan amb les portes obertes». Villarroya lamenta que un any després encara no hi hagi hagut judici i considera que els serveis jurídics de l’ICS van badar.

Explica que «el nostre dia a dia no és fàcil. Tu ho intentes fer el millor que pots amb els mitjans que tens, però quan una persona es troba malament vol una solució immediata i sovint no és possible. No som els seus metges de capçalera però hi ha gent que i t’aboca les seves frustracions». Comenta que la falta de respecte és el pa de cada dia. «Ens hi hem acostumat, però no ho hem de normalitzar».

Lamenta que la gent no tingui «memòria». Dels aplaudiments dedicats als sanitaris per la pandèmia s’ha passat a que tot siguin «exigències. La gent està més crispada» i la «pressió assistencial no hi ajuda». «Per sort», rebla, «no tothom és així». Villarroya afirma que està orgullosa de la seva feina i que no la canviaria.

Més episodis violents

Això va ser el 2021. Aquest any ja hi ha hagut com a mínim sis episodis violents més al CUAP Bages de Manresa. Un d'ells va ser el passat 8 d’abril al migdia. Un pacient a qui se li administrava mediació via intravenosa per un dolor toràcic es va treure ell mateix la via i es va mostrar irrespectuós i violent amb el personal d’infermeria fins que va marxar donant cops a les portes.

L’11 d’abril a la tarda, un usuari va entrar directament els boxs cridant i insultant tothom, i donant cops a portes i a les parets. Va agredir una infermera que va intentar que no accedís a la consulta. Entre el professionals i dos usuaris que eren a la sala d’espera el van fer fora.