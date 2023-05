Acompanyada del portaveu d’En Comú Podem al Parlament, David Cid, i de Víctor Prat, número 4 de la candidatura de Manresa En Comú Podem, l'alcaldable Ana Querol va defensar la implantació de Superilles Verdes a la ciutat per pacificar el trànsit i recuperar espai públic, començant pel barri del Poble Nou.

Querol va assegurar que "cal fer un pas valent, com han fet altres ciutats similars a la nostra i com també està fent Barcelona que és un referent mundial, perquè Manresa està quedant enrere en aquesta qüestió".

La cap de llista va defensar anar "més enllà de programar algunes noves places, pacificar el Guimerà o ampliar l’anella verda". Considera que que amb les Superilles "aconseguirem guanyar espai públic per a les persones, millor salut i mitigar els efectes sobre el canvi climàtic".

Implantar-les a tota la ciutat

En Comú Podem té com a objectiu estendre la proposta de Superilles a tota la ciutat.

Si tenen responsabilitats de govern "s'implementaran gradualment" després de l'experiència pilot del barri del Poble Nou. Querol va defensar començar pel Poble Nou "per la seva estructura, ja que és un barri amb un urbanisme similar al Barri Antic i perquè hi ha una escola" i això "és molt important per continuar ampliant la protecció dels entorns a totes les escoles de la ciutat". Va anunciar que la vocació del seu partit, pel que fa a les Superilles, serà també "ampliar el programa de protecció a altres equipaments com residències i centres de salut".

Finalment va destacar que "òbviament tot es farà amb participació veïnal, com no pot ser d’altra manera".

Per la seva banda, Cid va destacar que "l’aposta de Barcelona pels eixos verds i les Superilles són polítiques referents a nivell mundial, que es poden i s’han de fer extensibles a tots els municipis per reduir contaminació i crear espais més amables i saludables per les persones".

Què són les Superilles?

Les illes urbanes són grups de cases separades per carrers. Les Superilles són agrupacions d'illes de cases, de tal manera que al seu voltant hi ha circulació de vehicles, mentre al seu interior les persones tenen un espai segur, de baixes emissions on es poden produir relacions socials "i en els quals es posa les persones al centre".

Segons explica la candidatura, "amb aquesta perspectiva no hauríem de parlar de vianants, perquè l'objectiu dels ciutadans als carrers no s'hauria de limitar a moure's d'un cantó a un altre sinó a gaudir de la cultura, l'oci, relacions socials i jocs".

Això no vol dir que en l'interior de les Superilles no hi pugui haver circulació de vehicles, però aquesta es limita al moviment estrictament imprescindible com entrades i sortides dels veïns cap a les seves places de garatge, dels vehicles de càrrega i descàrrega i dels serveis públics.

L'eliminació dels moviments innecessaris dels vehicles comporta no sols un alliberament d'espai segur per a les persones, sinó també una millora de la salut, en disminuir la contaminació i el soroll.

La clau per aconseguir-ho és la jerarquització viària, separant els carrers que són necessaris per moure's d'uns barris a d'altres, dels que sols s'haurien de fer servir per part de la gent del barri.

La candidatura explica que convertir carrers en plataforma única, fer canvis en el sentit de la circulació, posar controls d'entrada, l'establiment d'una velocitat màxima són eines que permeten aquest control de la circulació, que ja s'han fet servir a Manresa al Barri Antic i, també, de forma excepcional s'ha fet actuacions de pacificació del trànsit en altres llocs concrets de la ciutat.

La proposta del Poble Nou

La proposta consisteix en la creació de dues Superilles (com es pot veure en el gràfic), separades pel carrer Sant Josep, dins de les quals el trànsit estarà limitat als veïns, amb la qual cosa, es prioritzarà les persones, la seva seguretat, la possibilitat que els carrers siguin llocs de passeig, socialització, jocs "i es disminuirà el trànsit vial que travessava innecessàriament el barri".

La implantació de les Superilles es farà en fases, "considerant que la inversió necessària per completar de cop tot el projecte seria difícil de finançar", afirma la candidatura.

Primera fase i fotomultes

Segons la proposta presentada es transformarà en plataforma única de llambordes del carrer Major, en el que es prohibirà l'accés de vehicles (excepte veïns, càrrega i descàrrega i serveis públics). En l'accés a la part d'aquest carrer que va des de la plaça Mn. Vidal fins el de la Font del Gat, que és on hi ha el col·legi de l'Ave Maria, hi haurà control fotogràfic.

Els carrer Flor de Lis també es transformarà en plataforma única des del carrer Major fins al nivell de del carrer Mn. Serapi Ferrer, quedant la resta del carrer Flor de Lis i la part del Mn. Serapi Ferrer obert al trànsit per permetre la circulació d'ambulàncies i altres vehicles que accedeixin al Centre Hospitalari i dels usuaris del garatge públic.

També es convertirà en plataforma única la part del carrer Mn. Serapi Ferrer que surt del carrer Sant Josep fins on actualment queda tallat i el passatge Ferrer, en el que l'Ave Maria també té sortida.

En la primera fase, aprofitant les obres d'adequació dels carrers, també es faran diferents actuacions en la resta del barri per evitar el trànsit innecessari: canvis de sentit i limitació de la velocitat, com a primer pas per pacificar les dues Superilles que es plantegen.

El disseny dels sentits de la circulació pretenen facilitar l'accés dels veïns, i alhora trencar les dreceres existents per evitar que els vehicles utilitzin els carrers per anar d'un barri a un altre. Aquesta dissuasió consistirà en que aquests vehicles veuran limitada la velocitat i no tindran una sortida lineal.

La velocitat dels vehicles dins de les Superilles estarà limitada a 20 km/h i a 10Km/hora en els carrers de plataforma única.

La circulació pacificada dins del barri permetrà l'ús de bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal amb una major seguretat pels seus usuaris i no interferiran en la sostenibilitat ni en la tranquil·litat de les persones, sempre que compleixin les normes de circulació establertes.

Fases següents

Segona la proposta de Manresa En Comú Podem, seguirà la transformació de la resta de carrers interiors de les Superilles en plataformes úniques, amb la qual cosa augmentarà el seu nivell de peatonalització, malgrat que des d'un primer moment, amb la disminució de velocitat i els sentits de circulació, ja s'haurà disminuït considerablement la circulació de vehicles.

Posteriorment, amb els aprenentatges obtinguts en la implantació de les Superilles al Poble Nou "s'estendrà el projecte a la resta de barris de la ciutat".