L’alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, va cloure la taula rodona organitzada sobre "Salut i esport" subratllant el fet que "tenim molts clubs a categories elevades”, però, actualment, “amb pressupostos miserables”.

Va afegir que "hem de veure com portem l’anella verda dins la ciutat i com de la ciutat vas a l’anella verda”, però també afrontar la situació dels equipaments i les seves "mancances" valorant el fet que "tenim un potencial com a ciutat i tenim els professionals".

Bacardit va assistir a la taula rodona amb Pere Alastrué, psicòleg de l’esport, Carme Comellas, metge de l’esport i Joan Ramon Tarragó, preparador físic, moderat per Merx Tarragó, regidora de Ciutat Saludable de Junts per Manresa.

Menys probabilitat de malaltia mental

Els tres professionals de la salut van coincidir en la importància de practicar esport, ja que "no només t’ajuda a generar benestar emocional, sinó que, a més, a més, generes un factor de prevenció i tens un 50% menys de probabilitat de tenir una malaltia de salut mental", va explicar Alastrué.

"Dins els canvis que poden generar benestar emocional, l'esport té una incidència molt gran en el nostre dia a dia, ens fa més resilients. Amb benestar emocional rendim molt bé en totes aquelles àrees en les quals estem immersos, tant per feina, com en l'àmbit personal, i quan tenim benestar emocional generem amb el nostre voltant un benefici cívic i social", va afegir el psicòleg.

En la mateixa línia, Joan Ramon Tarragó va dir que "la salut és la veritable riquesa que tenim i perseguim, el moviment és el que garanteix poder tenir rendiment en aquesta riquesa, en la salut".

“Abans els nens abans jugaven 3 o 4 hores al carrer, hi havia moviment del cos. A dia d’avui, al no fer servir el nostre cos per jugar o treballar ens fa parlar dels beneficis de l’activitat física”, va afegir Comellas. “El que hem d’aconseguir és incloure el moviment i l’activitat física moderada dins els nostres hàbits”, va destacar Alastrué.

Què ha de fer l’Ajuntament?

Per concloure el debat, els tres professionals de la salut han respost a la pregunta: “Que us agradaria que fes l’Ajuntament per mantenir una ciutat saludable?”.

Per la seva banda, Tarragó va recalcar que “a Manresa tenim l’espai natural i tenim estructures esportives, però moltes vegades quan parlem d’activitat física ens focalitzem molt als equips més potents a nivell esportiu. L’Ajuntament hauria de promoure l’activitat física i lligar-la amb els espais naturals per promoure la salut”.

En relació als entorns, Comellas va esmentar que li “agradaria que també hi haguessin espais per fer activitats físiques amb més aparells esportius, com tenen altres ciutats o pobles”. Afegint que “a Manresa si les entitats se senten suportades per l’Ajuntament sempre ajudarà. “Es dona molts diners a alguns esports com al bàsquet, i les entitats petites en reben poc. No cal ser equitatiu però sí cal recordar que hi ha més entitats”.

Per acabar, el psicòleg Alastrué va assenyalar que li “agradaria aconseguir que els clubs de les ciutats sortissin de les seves instal·lacions per fer més tasques socials. Socialment els esportistes son molt coneguts. L’esport es fa només a les instal·lacions esportives. M’agradaria tornar a un model on la virtut no és només construir esportistes que arribin a allò més alt, sinó esportistes que s’impliquen en la comunitat".