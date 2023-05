La previsió de pluja per divendres a la tarda ha fet modificar la ubicació de l’acte central de la campanya d’ERC Manresa, que definitivament es farà al teatre Els Carlins a les 7 de la tarda. Hi participaran l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i la secretària adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta.

L’alcalde Marc Aloy estarà acompanyat per la resta de l’equip, una llista, segons explica, "preparada per assumir totes les àrees de govern de l’Ajuntament de Manresa. La candidatura d’ERC està integrada per persones d’àmbits molt diversos i amb un important nombre de candidats independents, que formen una llista cívica que reflecteix la diversitat de la població de la ciutat".

Transformació de la ciutat

A l’acte de divendres ERC Manresa donarà a conèixer la seva proposta per continuar liderant la transformació de la ciutat iniciada durant aquest mandat, amb projectes de futur com el de la Fàbrica Nova, l’aposta clara per la indústria i la creació d’ocupació amb el polígon del Pont Nou i tot un seguit de propostes per continuar avançant cap a una ciutat més amable, sostenible, segura i que no deixi ningú enrere.