Va arrencar tard i va molt a poc a poc. Malgrat tot, l’enderroc manual dels edificis on anirà la futura seu del govern de la Generalitat ja comença a donar resultats. Ahir, mentre els operaris anaven tirant a terra des de la capçalera la façana de la casa del carrer de Galceran Andreu que fa cantonada amb el de la Codinella, va quedar tancat el pas per Galceran Andreu, de manera que els vianants procedents o en direcció a la passarel·la havien de voltar pel carrer de la Codinella.

Els responsables del projecte arquitectònic de l’edifici que omplirà l’espai deslliurat amb els enderrocs, juntament amb l’edifici dels antics jutjats, que es transformarà, van ser ahir a Manresa fent una visita d’obres.

El tret de sortida d’actuació es va donar el 5 de setembre de l’any passat. S’havien de fer els enderrocs, amb una durada prevista de quatre mesos, seguits per les prospeccions arqueològiques, per iniciar la construcció de l’edifici pròpiament dit a l’estiu, amb una durada de tres anys més un per deixar a punt l’interior per entrar-hi a treballar. Havia de quedar acabat l’estiu del 2027, un any més tard de l’anunciat a l’inici.

Fins que no s’ha entomat el soterrament d’una línia elèctrica de baixa tensió, però, els enderrocs han quedat encallats durant mesos. Havien d’acabar el gener i no van començar fins el mes passat. Ara, per fi, es comença a veure algun canvi. El soterrament de la línia elèctrica va començar el 14 d’abril amb una durada prevista de set setmanes. Paral·lelament, s’ha pogut avançar en l’enderroc.