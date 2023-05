Els candidats a Manresa entren en joc

«Construïm Manresa. Vota Marc Aloy». «Ramon Bacardit. Fes que passi. Fem el clic!». «Manresa pel canvi útil. Anjo Valentí alcalde». «Una ciutat per viure-hi. Vota Fem Manresa/CUP». «Andrés Rojo. Candidato a la alcaldía de Manresa. Pels teus, per Manresa». «Sumem. Per una Manresa dels barris. Manresa En Comú-Podem. Ana Querol». «Ens acompanyes? Josep Lluís Javaloyes». «Joan Vila. El canvi que il·lusiona. Fem bategar Manresa». «Perramon alcalde. El vot segur». Aquest devessall de missatges penja dels fanals i omple pancartes i cartelleres pels carrers de Manresa.

Aquesta matinada ha començat la campanya electoral i els partits que es presenten a la capital del Bages han fet a partir de les 12 de la nit la penjada tradicional per demanar el vot.

A Manresa, com en les anteriors eleccions municipals, es presenten deu formacions. Regió7 ha reunit aquesta setmana al parc de la Seu nou dels candidats i candidates per fer la fotografia de l’inici de la campanya amb els seus respectius cartells. En la trobada hi va haver bon ambient, tot i que també va evidenciar la tibantor entre alguns dels alcaldables, que van procurar evitar-se durant tota l’estona.

La JEZ i els fanals

La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Manresa va delegar en els secretaris dels 35 ajuntaments que en formen part l’elaboració d’una proposta de distribució de la col·locació de cartells, banderoles i pancartes en els respectius municipis. En el cas de Manresa, l’acta per a l’atribució d’espais gratuïts reservats es va fer el 2 de maig. Va començar a les 8 i va acabar al cap de 5 minuts. Es va realitzar mitjançant una aplicació informàtica dissenyada expressament per al repartiment dels espais gratuïts. Hi van assistir el cap de Servei de tecnologies i Sistemes d’Informació i la cap d’Unitat d’Estadística, Gestió de Població i Processos Electorals de l’Ajuntament manresà.

A ERC li corresponen 4 pancartes, 2 columnes i 1 cartellera; al PSC, 2 pancartes, 1 cartellera i 1 columna; a Junts, 3 pancartes; a Fem Manresa, 1 pancarta i 2 columnes; a Impulsem, 3 pancartes, i a Ciutadans, 2. Pel que fa als fanals, 532 són per a ERC; 274 per al PSC; 268 per a Impulsem; 259 per a Junts; 192 per a Fem; 131 per a Cutadans; 49 per a En Comú-Podem; 46 per al PP; 46 per a Vox; i 55 per a Front Nacional de Catalunya. Junts va reclamar a la junta electoral que li tocaven molt pocs fanals perquè el PDeCAT va cedir els drets electorals a Impulsem i aquest s’enduia la major part del pastís. La JEZ va decidir que els compartissin al 50%.

ERC va obrir anit la campanya fent un sopar al seu local, a la plaça Major, per iniciar tot seguit l’encartellada. A Junts, van fer un sopar els 35 de la llista a la Taverna 1913, també a la plaça Major, per començar en acabat la penjada de cartells. Molt a prop, al seu local del carrer del Born, van quedar a 2/4 d’11 de la nit els votants d’Impulsem Manresa.

El PSC va quedar a 2/4 d’11 de la nit per fer una foto de grup de l’inici de campanya a la seu del partit a la carretera de Cardona i a la mitjanit van penjar el primer cartell davant de l’Hospital d’Althaia, el mateix lloc on van presentar la llista dies enrere.

Fem Manresa van quedar per sopar a 2/4 de 10 a la plaça Gispert. A les 11 es van organitzar per anar penjar els cartells. Van fer la foto de sortida al fanal de la Gispert. Manresa En Comú-Podem va citar els militants i simpatitzants al seu local del Jacint Verdaguer i van penjar els primers cartells a la plaça de Sant Ignasi, «on conflueixen els tres barris que conformen el nucli històric de la ciutat, com a expressió de la nostra voluntat de sumar per una Manresa dels barris», tal com diu el seu lema.

Al PP, «després d’anar a fer unes tapes per Sant Joan o Manresa», van començar a posar cartells al tros de la plaça del Mil·lenari. «La meitat dels fanals adjudicats els tenim aquí». També van quedar per penjar cartells en el cas de Ciutadans i del FNC.