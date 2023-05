Oficialment, la campanya per a les eleccions municipals del 28 de maig ha donat el tret de sortida aquesta matinada. I això ha comportat que, a partir de les 12 de la nit, els partits que es presenten a la capital del Bages hagin fet la penjada tradicional de cartells per demanar el vot. A Manresa, com en les anteriors eleccions municipals, es presenten deu formacions.

Entre les que han compartit com ha estat aquesta primera nit de campanya electoral hi ha ERC. La nit va començar amb un sopar al seu local, a la plaça Major, per tot seguit iniciar amb la tradicional encartellada.

L'actual alcalde de Manresa i alcaldable del partit, Marc Aloy, ha compartit amb els seus seguidors de Twitter les imatges d'una nit que suposa el tret de sortida "d'una campanya electoral apassionant, que hem treballat durant mesos". El batlle de la capital del Bages s'ha mostrat il·lusionat per "voler seguir transformant la ciutat" i ho fa "amb més força i il·lusió que mai". A ERC li corresponien 4 pancartes, 2 columnes, 1 cartellera i 532 fanals.

Nit d'encartellada! Comença una campanya electoral apassionant, que hem treballat durant mesos! Quin plaer tenir aquest magnífic equip!



Perquè volem seguir transformant la ciutat, amb més força i il·lusió que mai! Som-hi!!

Per la seva banda, Junts també ha encetat la campanya amb un sopar. No molt lluny d'ERC, han establert la Taverna 1913 com a punt de trobada per omplir l'estómac abans de la intensa nit. "Agafant forces per aquests 15 dies", deien en una piulada. La jornada ha seguit amb la penjada de cartells. A la formació, encapçalada per Ramon Bacardit, li corresponien 3 pancartes i 259 fanals.

Sopar d'inici de campanya, agafant forces per aquests 15 dies! 💪💪

El PSC, liderat per Anjo Valentí, ha quedat a 2/4 d’11 de la nit per fer una foto de grup de l’inici de campanya a la seu del partit a la carretera de Cardona. El grup tenia assignades 2 pancartes, 1 cartellera i 1 columna, a banda de 274 fanals.

El primer cartell el van penjar els socialistes a mitjanit davant de l'Hospital Sant Joan de Déu de MAnresa, el mateix lloc on van presentar la llista dies enrere. Aquest moment ha quedat retractat en una fotografia que l'alcaldable ha compartit a Twitter. "El primer cartell d'una primera nit de campanya a Manresa", ha dit. Ha aprofitat la publicació per agrair els companys i companyes que han col·laborat en la penjada.

El primer cartell d'una primera nit de campanya a #Manresa #Municipals2023



Moltes gràcies a les companyes i companys que hem fet aquesta encartellada inicial!

Fem Manresa ha passat les hores prèvies al tret de sortida de campanya també en grup. La formació liderada per Roser Alegre ha quedat per sopar a 2/4 de 10 a la plaça Gispert i prop les 11, ha començat a organitzar-se per a l'encartellada. Abans, però, foto grupal molt concorreguda al fanal de la Gispert. "Comença la campanya electoral, continua el camí cap a "una ciutat per viure-hi", han dit a Twitter. Afronten la campanya pensant en "el que necessitem fer de veritat", amb l'objectiu de "fer una Manresa on la vida sigui la prioritat". La formació tenia 1 pancarta i 2 columnes i 192 fanals.

✊ Comença la campanya electoral, continua el camí cap a #UnaCiutatPerViurehi! 💛



Perquè toca pensar en #ElQueNecessitemDeVeritat i fer una #Manresa on la vida sigui la prioritat.



Perquè el canvi és imprescindible, vota #FemManresa! 🗳️

Manresa En Comú-Podem ha citat els militants i simpatitzants al seu local del Jacint Verdaguer i van penjar els primers cartells a la plaça de Sant Ignasi, tal com ha mostrat la líder del grup, Ana Querol. "Comencem la campanya per les municipals sumant esforços barri a barri", ha dit. La formació ha disposat de 49 fanals.

Al PP, «després d’anar a fer unes tapes», tal com van explicar a Regió7, han començat a posar cartells al tros de la plaça del Mil·lenari. La imatge de l'alcaldable Josep Lluís Javaloyes ja penja de 46 fanals de la ciutat.

Impulsem, liderada per Joan Vila, s'ha trobat al seu local del carrer del Born a 2/4 d’11 de la nit. Un cop reunits, s'han fet una fotografia de grup amb una de les 3 pancartes que els hi corresponien, que porta inscrit l'emblema "el canvi que il·lusiona". "Per una Manresa capital, central i líder", han escrit a Twitter. La formació ha pogut penjar cartells en 268 fanals.

🗳 El canvi que il.lisiona. Per una Manresa capital, central i lider.

"El vot segur". L'alcaldable del Front Nacional de Catalunya Sergi Perramon ha acompanyat amb el mateix text que incorporen els cartells la fotografia de tret de sortida de campanya. El líder del partit a Manresa ha publicat la imatge al seu perfil d'Instagram, on es veu pujat en una escala a punt de penjar un cartell en un dels 55 fanals que els hi corresponien.

També van quedar per penjar cartells en el cas de Ciutadans, liderat per Andrés Rojo, tot i que 2/4 de 10 encara no n'havien publicat imatges. Els hi corresponien 131 fanals.