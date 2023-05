L'alcaldable del PP de Manresa, Josep Lluís Javaloyes, ha mostrat la seva incomprensió cap als candidats que prometen "somnis" en aquesta campanya. Més enllà de les "falses expectatives" planteja el seu compromís "per aconseguir una Manresa més segura, més neta i més pròspera".

"Quedo molt parat de veure com els alcaldables que es presenten a aquests comicis municipals cada vegada eleven més el to en les seves promeses electorals", afirma.

Javaloyes enumera que "uns prometen macro espectacles musicals amb intervencions internacionals al parc de l'Agulla; altres volen fer fora les famílies que queden de la Guàrdia Civil vivint a la caserna i fer pisos socials; pàrquings pels cotxes que vinguin de fora de Manresa amb connexió de bus al centre cada 5 minuts; un metro que vagi des d'una estació nova soterrada a la plaça d'Espanya fins a Santpedor; una dubtosa reforma del parc Vila Closes amb pàrquing subterrani; n'hi ha que plantegen fer unitats canines i d'antiavalots de la Policia Local; expropiar habitatges i fomentar les ocupacions...".

Javaloyes ha criticat al candidat de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, per plantejar públicament la necessitat de celebrar un debat cara a cara amb l'alcaldable d'ERC, Marc Aloy, "com si fossin superiors a la resta" de candidats.

I tot just ha començat

Javaloyes ha mostrat la seva preocupació, ja que tot just la campanya acaba de començar oficialment. I creu que cal dir que no està bé que "els que governen prometin coses que no han fet en 8 anys, però que diuen que sí que faran si governen 4 anys més".

L'alcaldable del PP afirma que caldria matisar molts missatges electorals i que, per exemple, des del punt de vista del PP seria necessari deixar clar que quan "afirmen que Manresa és una ciutat d'acollida on no sobra ningú s'hauria d'afegir que sobren els violadors, els delinqüents reincidents i les màfies de les ocupacions".

Aconsella, també, aparcar la "cantarella que Espanya ens roba" perquè és un recurs que evidencia manca d'arguments.

Javaloyes creu que hi ha formacions que li posen fàcil la campanya al PP, perquè l'únic que ha de fer és alertar del que no volen per Manresa com "fer desaparèixer els cotxes de la ciutat i que anem només en bici o transport públic".

Tampoc estan d'acord amb els que "només pensen a sortir a les fotos i inaugurar obres que no s'acaben i que s'allarguen en el temps amb desviacions pressupostàries del 75%".

El PP assegura que un cop estudiades i avaluades les necessitats de Manresa i les seves associacions "hem elaborat

un projecte municipal, amb 120 punts, per donar suport al comerç, la indústria, la restauració, els autònoms i els emprenedors", entre altres mesures, com la creació d'una oficina antiocupacions.