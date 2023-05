La disputa pel disseny de l’interior del Museu del Barroc continua viva als jutjats

El litigi sobre el concurs per dissenyar l’interior del futur Museu del Barroc de Catalunya a Manresa continua als tribunals, i encara hi podria ser una bona temporada. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya serà qui, finalment, dictaminarà si el concurs públic convocat es va fer amb totes les de la llei, com defensa l’Ajuntament, o no, com diu l’empresa manresana Transversal.

Des de pràcticament l’inici del procediment, una de les empreses que va participar en l’esmentat concurs, la manresana Transversal, va denunciar el que considera irregularitats, o fins i tot «prevaricació», en el procediment. També que es van seleccionar de forma arbitrària dues empreses per participar en la convocatòria. Una d’elles, Croquis, és qui finalment es va adjudicar el contracte. Transversal ha denunciat, també, que a l’expedient del concurs, blindat, s’hi haurien afegit documents a posteriori.

Controvèrsia viva

La controvèrsia del contracte per dissenyar el contingut del futur Museu del Barroc de Catalunya a l’antic col·legi de Sant Ignasi continua, doncs, viva als jutjats. Mentrestant, el projecte tira endavant i a l’edifici s’hi continuen fent obres que es concentren, actualment, al seu interior.

A pams. El juny del 2021 Transversal va presentar recurs contra el veredicte del concurs per aturar el procediment. L’Ajuntament el va desestimar al·legant que ho va fer fora de temps. El febrer passat el jutjat contenciós-administratiu número 4 de Barcelona va dictar sentència. Per una part dictava que el recurs de Transversal desestimat per l’Ajuntament no es va presentar fora de temps i que, per tant, s’hauria d’haver acceptat.

Però la sentència no entra a fons en la denúncia de Transversal, fet que el responsable de l’empresa, Eudald Tomasa, i el seu advocat, Àlex Solà, atribueixen a un error material. «Afirma que com que Transversal va ser exclosa del primer procediment no tenia interès a resoldre» el cas. Transversal, però, no va ser exclosa del primer pas, va arribar a la final i va quedar segona. Han presentat recurs per arribar al fons de la qüestió. Igual que ho ha fet l’Ajuntament per defensar que el recurs es va presentar fora de temps. Tota aquesta fase s’ha tancat aquesta setmana. El contenciós passarà ara l’expedient al TSJC, que revisarà la sentència. El cas entra en una nova fase. Per això «ho hem volgut explicar ara», ha dit Tomasa.

Documents sense segellar

Entremig haurien aparegut evidències de noves irregularitats, segons Tomasa i Solà, que podrien ser un delicte greu. Denuncien que a l’expedient que l’Ajuntament de Manresa va enviar als jutjats sobre una de les empreses que es va presentar al concurs, Playmedia, hi ha 8 pàgines més que en l’expedient que van poder consultar. Sense segellar, com seria preceptiu. S’hi haurien afegit més tard per justificar un equip que, sense aquestes pàgines, no hauria complert els requisits per presentar-se al concurs, ha dit Transversal. Segons Solà, entraria en la categoria jurídica «d’infidelitat en la custòdia de documents».