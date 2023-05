L’empresa especialitzada a dissenyar i produir projectes museogràfics Transversal, que va quedar en segon lloc en el concurs del Museu del Barroc de Manresa, manté que tot el procediment va ser irregular.

El seu responsable, Eudald Tomasa, sosté que la guanyadora, la barcelonina Croquis, es va atribuir projectes que no es podia atribuir (veure Regió7 del 9 i 16 de juny del 2021), i que Playmedia no hauria d’haver passat la primera criba perquè no complia els requisits que s’exigien. «Volgudament es va voler fer entrar aquests dos equips. No sabem perquè. Ho han de dir ells», en referència al govern de l’Ajuntament, ha dit Tomasa. «Ha sigut un procés vergonyós i barroer», ha sentenciat, «que la ciutat no es mereix».

Acusació a Anna Crespo

Tomasa també ha acusat la regidora de Cultura, Anna Crespo, de mentir. Per exemple quan al ple de l’Ajuntament del 17 de juny del 2021 va dir que tenia les certificacions de tots els projectes que havia fet l’empresa Croquis. Segons Tomasa, les suposades certificacions, incloses a l’expedient del cas, porten data del 20 de juny en endavant, no abans.

Tomasa explica que els certificats per acreditar mèrits es van demanar un cop Transversal va presentar recurs quan es va fer públic el veredicte. Abans no es van demanar, incomplint el que seria preceptiu en concursos d’aquest tipus, ha manifestat Tomasa. A més a més assegura que segons l’informe tècnic redactat pel propi Ajuntament per comprovar els esmentats mèrits, no hauria guanyat el concurs.

Fer neteja

Denuncia, doncs, que l’adjudicació va ser arbitrària. Per això han acabat al TSJC. «Ens és igual guanyar. El concurs ja està fallat i el projecte ja s’ha fet», ha assegurat Tomasa. «Teníem interès en fer el projecte en el moment que vam impugnar el concurs». Ha comenta que «l’única motivació per continuar és que es faci neteja. En altres llocs pot ser no ho hagués fet, a la meva ciutat, sí»