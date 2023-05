Avui se celebra el Festival Artístic del Barri Antic de Manresa, el FABA, des de les 11 del matí fins la mitjanit. Des de les 9 del matí membres de l'organització preparen carpes a l'exterior pensant en les previsions de pluja que ha de durar tot el dia. Des de l'organització, però celebren que la majoria de la programació estigui pensada per a l'interior de l'antiga fàbrica de l'Anònima i per tant, per molt que plogui es podrà dur a terme igualment.

Només en cas que plogués molt fort s'haurien de cancel·lar les actuacions que estan previstes a l'exterior perquè tal i com explica una de les membres de l'organització, "les carpes sí que són resistents, però tampoc poden aguantar molta aigua", i a més, "si fa fred la gent preferirà estar en un espai cobert".