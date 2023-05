L'alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, va afirmar ahir que la zona esportiva del Congost ha de disposar d'un tercer pavelló per a usos diversos a disposició de clubs esportius que ara mateix no tenen cobertes les seves necessitats. El candidat ha concretat que hauria de tenir tres pistes i s'hauria d'alçar al costat del Nou Congost.

Bacardit ha llançat la proposta a la mateixa zona del Congost, on ha fet una roda de premsa on ha reflexionat que el sector s'hauria de convertir en "una ciutat esportiva que sigui referent". L'acompanyaven Lluïsa Tulleuda i Santi Bargalló, els números 6 i 11 de la llista, respectivament i l'actual regidor d'esports dins del govern municipal de coalició amb ERC, Toni Massegú.

Bacardit ha deixat clar que "tots els clubs de Manresa tenen mancances en les seves instal·lacions" i que és fonamental posar-hi remei. La proposta que fa Junts per l'espai del Congost és una millora de tots els espais ja existents, l'ampliació del pavelló ja prevista i la creació addicional d'un pavelló de tres pistes per als diferents clubs locals establerts a la ciutat esportiva.

Pel candidat a l'alcaldia de Junts per Manresa, la diligència en la governança i la participació dels clubs són dos punts imprescindibles perquè la ciutat esportiva pugui tirar endavant. Assegura que el seu projecte serà "el fil roig que ha de continuar amb la feinada que ha fet Toni Massegú durant els darrers quatre anys". Una de les prioritats de Bacardit és mantenir i consolidar el model Manresa de l'esport. Tal com explica Massegú, el model Manresa és "esport de base amb el suport d'instal·lacions municipals sense cost per als clubs".

Pel que fa a la planificació d'aquesta ciutat esportiva i la seva posada en marxa, Bacardit ha dit que "s'haurà de fer un Pla Director per veure tot el que fa falta i poder quantificar-ho i a partir d'aquí anar programant totes les actuacions". Ha admès que en una legislatura seria pràcticament impossible tenir una ciutat esportiva acabada. No obstant això, Bacardit ha assenyalat que en els pròxims quatre anys "es poden posar les bases de governança i crear un full de ruta, per una banda, i, d'altra banda, hauríem d'haver millorat els equipaments ja existents i el pavelló de tres pistes podria estar en funcionament".

Piscines municipals d'estiu

Bacardit ha posat l'accent en el fet que a part dels que hi ha al recinte del Congost, tots els clubs esportius de la capital del Bages necessiten millores en les seves infraestructures. També ha parlat de les piscines municipals i ha subratllat que són "completament insuficients per satisfer la demanda que hi ha a l'estiu".

Ha dit que en el Pla Director de projecció de la ciutat esportiva del Congost s'estudià si seria possible construir-hi unes piscines municipals, d'entrada Bacardit assegura que des del patit "entenem que seria un bon lloc per aquest equipament que ens fa falta".

Més enllà de l'esport

El regidor d'esports, Toni Massegú, ha ressaltat la feina feta durant aquesta legislatura i ha destacat el programa municipal "esport a la carta". Es tracta d'un programa municipal en què els centres educatius poden "fer un tastet" de cada esport que hi ha a la ciutat. El regidor ha recordat que el gimnasta Thierno Diallo va descobrir l'Egiba gràcies a aquest programa.

A part dels usos purament esportius, des de Junts proposen que totes les millores que es facin del pavelló del BAXI i de la ciutat esportiva en general s'han d'aprofitar al màxim i si podrien fer per exemple concerts de grans dimensions.