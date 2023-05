La candidatura Impulsem Manresa considera que una peça important per a la mobilitat de la Manresa del 2040 seria la implantació del tramvia amb recorreguts urbans.

Per assolir una «Manresa capital de la qualitat de vida» planteja una estació intermodal al sector del Pont del Ferro i la plaça de Prat de la Riba, on s’ubicaria l’estació d’autobusos, desplaçant-la de la seva ubicació actual, i s’hi podria agafar els Ferrocarrils de la Generalitat i el tramvia-metro lleuger (Tram Manresa i Tram Bages). L’actual estació de Manresa Alta s’eliminaria.

Segons Impulsem, l’estació de la plaça de Prat de la Riba-Pont del Ferro actuaria com a intercanviador intermodal amb les línies proposades per la Generalitat de Catalunya per relligar el Bages amb el transport públic, amb especial èmfasi a la part nord, amb Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor, Callús i Súria.

Així, «la solució d’un Tram Bages, enllaçant des de Prat de la Riba amb el nord, aprofitant el traçat existent ( amb parada a l’Agulla ) o amb Sant Joan des de la línia de circumval·lació, es presenten com a molt vàlides». El tramvia-metro lleuger té la flexibilitat de circular per dins la ciutat a 20-25 km/h, i pe fora, a més de 60 km/h.

La proposta electoral d’Impulsem recull que la implantació del Tram Manresa exigiria «la remodelació dels eixos viaris vinculats a l’execució d’aquesta iniciativa ja que n’afectaria el perfil transversal: amplada de la calçada, carrils de circulació, arbrat i plantacions arbustives, il·luminació, mobiliari urbà». Mentrestant, s’hauria d’apostar per opcions subsidiàries com l’autobús elèctric o híbrid i, en menor mesura, per l’autobús de combustió convencional.

La candidatura subratlla que la mobilitat exterior és un aspecte fonamental per a la ciutat de Manresa, perquè els fluxos de la mobilitat obligada (residència-treball-residència ) externa són tan importants en volum com els de la mobilitat interna.

També en l’àmbit de la mobilitat, la candidatura que encapçala Joan Vila considera necessari executar i implantar en la propera legislatura 3 noves illes de vianants, a més de les existents al Centre Històric i de la recentment prevista del carrer Guimerà.

Les illes de vianants que es consideren prioritàries serien la zona que dibuixa el carrer Pompeu Fabra, plaça Independència i carrer Saclosa; la segona, la superfície compresa entre la plaça d’Espanya i carrer Carrasco i Formiguera i, en tercer lloc, l’espai que forma Puigterrà de Baix amb Era Firmat i carrer de Sant Joan Baptista de La Salle.