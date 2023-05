L'alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit ha dit avui en una roda de premsa al carrer Sant Miquel que és necessari rehabilitar façanes d'edificis que estiguin malmeses arreu de tota la ciutat. Per Bacardit, "rehabilitar un edifici és millorar la imatge de la ciutat, però també és millorar les condicions de vida de la gent que viu als habitatges".

La proposta de Junts per Manresa es basa en la supressió de l'impost de construcció i obres a tota la ciutat durant un període de dos anys quan es tracti d'obres de rehabilitació i en l'engegada del programa "Manresa, fes goig", inspirat en el de la capital catalana "Barcelona, posa't guapa", que es tractaria d'una línia de subvencions per a la rehabilitació de façanes.

L'alcaldable ha argumentat que la rehabilitació vol dir "generació de llocs de treball de caràcter local i de forma intensiva". Ha explicat que es una mesura que seria extensiva per a tota la capital del Bages, ha subratllat que "per al casc antic ja hi ha unes bonificacions molt altes per rehabilitar, però aquest programa suposaria reactivar el sector de la construcció de l'economia local", per tant, "no és una mesura només d'imatge, és una mesura econòmica".