“Una ciutat per viure-hi”, aquest és el lema de l’acte central de la campanya de Fem Manresa, que tindrà lloc dimarts, a 2/4 de 8 del vespre al teatre Els Carlins. La candidatura impulsada per la CUP convoca a un berenar popular davant la Llibreria 2 de Piques, a 2/4 de 7 de la tarda, per començar l’acte polític al cap d’una hora.

L’acte comptarà amb les intervencions de Xavier Pellicer (diputat de la CUP) i de Roser Alegre (alcaldable de Fem Manresa), així com dels actuals regidors de la formació a l'Ajuntament de Manresa i números 2 i 3 de la llista de Fem Manresa, Gemma Boix i Jordi Trapé. L’acte estarà conduït per Mireia Galí i Enric Llort, actors manresans, i comptarà amb l’actuació musical en directe del pianista Roger Santacana. "Recuperar la il·lusió" Amb aquest acte polític, Fem Manresa vol reunir als Carlins "a tota la gent que al llarg d’aquests mesos s’ha sumat a aquest projecte divers i il·lusionant pensat per a guanyar l’Ajuntament per a les persones i a tots aquells manresans i manresanes que creuen que la ciutat necessita recuperar la il·lusió".