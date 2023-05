Els joves a les municipals, entre l'escepticisme i la indiferència

"La gent de la meva generació està desencantada de la política" o "votaré el que em diguin els meus pares" són frases pronunciades per joves bagencs d'entre 17 i 28 anys durant aquest cap de setmana a Manresa. Regió7 ha consultat a una quinzena de persones d'aquesta franja d'edat quina és la seva relació amb la política en general i les seves expectatives de les pròximes eleccions municipals.

La resposta rebuda en les consultes ha estat clara, les persones d'aquest franja d'edat són escèptiques davant la política, o fins i tot hi ha a qui li genera indiferència. És el cas de Joel Lardin, que té 18 anys i les del 28 de maig seran les primeres eleccions en les quals tindrà dret a votar. Afirma que a la gent de la seva generació "ens és bastant igual la política perquè és una cosa secundària a les nostres vides".

Lardin veu la política com un tema "massa adult" i confessa que "votaré el que em diguin els meus pares perquè jo no tinc ni idea de qui es presenta". No obstant això, també hi ha persones molt joves, fins i tot que no tenen edat de votar que estan molt conscienciades de la importància de votar, com és el cas de l'Anna Fernàndez, de 17 anys. Fernández pensa que "és molt important saber que fan els polítics" per poder tenir una opinió formada. Confessa que per molt que intenta convèncer als seus amics majors d'edat d'anar a les urnes, sap que no ho aconseguirà, "no votaran encara que els digui missa", lamenta.

David Jané, de 23 anys creu que les formes de comunicació polítiques són "molt poc accessibles per la gent més jove" i per aquest motiu encara no té clar a qui votarà en les properes municipals, el que sí que sap segur és que hi anirà perquè "és un acte democràtic que he de defensar". No pensa de la mateixa manera Yaiza Vacas que creu que la política "és tan artificial que ja ningú sap del que parla", probablement no votarà perquè no es veu reflectida en cap proposta electoral.

Tampoc no anirà a votar Mar Montero, de 18 anys. Troba que la política està "molt allunyada de les necessitats i desitjos dels joves" i confessa que la primera vegada que ha parlat de política amb les seves amistats més properes ha estat per respondre les preguntes del qüestionari d'aquest diari. El fet de no votar o emetre un vot en blanc en senyal de protesta és una de les tòniques generals entre les persones consultades per aquest diari. Laura cols, de 28 anys confirma que "crec zero en la política" i per aquest motiu no anirà a votar, i si ho fa serà per emetre un vot en blanc per denunciar "la manca d'informació". Afirma que la gent de la seva generació "està bastant desencantada amb la política" perquè veuen que "no hi ha canvis en el sistema".

La importància del vot

Una de les seves amigues de la mateixa edat, Queralt Solà, està d'acord amb el que diu Laura Cols, no obstant això, ella creu que "és important anar a votar". Pel que fa als canals de comunicació de les propostes electorals, Solà pensa que els partits estan "molt desfasats" perquè "ja ningú no s'interessa a llegir els papers que et donen pel carrer". La via que fa servir normalment per informar-se són les xarxes socials perquè és el que troba més "accessible".

També hi ha qui pensa que les xarxes socials són una eina molt potent per instrumentalitzar l'actitud dels joves vers la política. Així ho creu Mireia Pons, de 21 anys. "L'altre dia vaig veure un tweet de la Juliana Canet dient que ningú anés a votar i la veritat és que em sembla molt malament perquè és una persona amb molta influència i repercussió, sobretot en la gent més jove", denuncia. Pel que fa a la informació sobre política, Pons creu que és important buscar-la "tot i que faci molt pal".

També posa l'accent en la importància de la política municipal dient que "són més valuoses les millores que hi pugui haver per la nostra ciutat que no pas les promeses l'un Estat independent que fa molt temps que es fan i la gent està molt desencantada". Joel Lardin opina de forma radicalment oposada perquè creu que "la política nacional té un impacte més directe en les nostres vides que no pas la municipal".

Guillem Delis és un manresà de gairebé 22 anys i per informar-se a l'hora de votar per les eleccions pensa que la millor opció és "llegir els programes electorals que cada partit envia a casa" perquè "és un resum de les seves propostes per la candidatura". Entén que per la gent de la seva edat i les persones més joves "es faci bola" buscar tota la informació necessària per votar "amb coherència", però Delis creu que "fa falta fer-ho".

Pensa igual la seva companya Sònia Mahamud, que també introdueix un component de gènere. "Penso que sent una dona és encara més important votar perquè és una forma de retre homenatge a les nostres avantpassades que van lluitar perquè poguéssim donar la nostra opinió", reflexiona. Tanmateix, opina que des de l'educació s'hauria de treballar més aquest aspecte perquè "es dona molt poca informació real i ens haurien d'ensenyar eines per discernir el que és veritat i el que no". Creu que el relleu generacional de polítics serà complicat perquè "és un tema que a la gent cada vegada li fa més pal".

La mandra d'informar-se

La mandra de buscar i contrastar informació política en general i electoral en concret també és un dels punts on coincideixen la majoria dels joves consultats per aquest diari. La manresana Carlota Serra farà 19 anys aquest any i declara que "sé que he de votar perquè el meu pare em va dir que m'havia arribat una carta de l'Ajuntament" i confessa que si hagués estat per aquesta carta no ho sabria. Tot i això, Serra anirà a votar i ja sap a qui, es decantarà per Marc Aloy, el candidat d'ERC, per defensar la seva decisió va dir que "és l'alcalde que hi ha ara i a mi Manresa m'agrada tal com està".

Júlia Serra té la mateixa edat que la seva amiga amb qui comparteix molt més que cognom. Igual que Carlota, Júlia Serra no està gens interessada en la política, però al contrari que la seva amiga, té molt clar que no anirà a votar. "Potser l'any que ve sí que hi aniré, però ara em sembla que no tinc la suficient informació per a escollir res i no vull anar a les urnes sense saber res del que estic posant a dins", proclama la jove.

L'accés a la informació és el problema més greu segons Arnau Sánchez, de 25 anys. Afirma que per saber alguna cosa de política "t'hi has d'interessar massa" i creu que els missatge polítics "han de ser més públics i anar adreçats a tothom, sense mirar l'edat".

Txell Argerich, de només 17 anys és una persona preocupada pel que passi al seu poble, que és Sallent, per aquest motiu creu que és fonamental que la gent sàpiga que està votant, però veu que és complicat accedir a la informació. A més pensa que la gent jove no busca informació electoral perquè "tots els polítics prometen moltes coses i al final no n'acaben complint cap i la gent ja n'està farta".

Tot i que en general, les persones joves consultades per fer aquest article no tenen una gran implicació en temes polítics sí que hi ha una tensió per l'escalada que ha fet l'extrema dreta en els darrers anys. Per exemple, Anna Fernàndez pensa que les persones es poden sentir atretes pels missatges més extremistes perquè "estan desesperats i els proposen una solució radical i trencadora a través d'un missatge populista". Una de les amigues d'Anna Fernàndez, Clàudia Coma també de 17 anys, mostra preocupació per la falta d'informació en persones de la seva edat i més gran i s'inclou a ella mateixa. "Si jo hagués de votar ara, no sabria a qui votar perquè tots em semblen malament", subratlla, descontenta.