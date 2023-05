L’alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, vol una ciutat lliure d’ocupacions. “Em comprometo a ser inflexible amb les ocupacions, a liderar solucions per als veïns de Manresa i a no donar-los l’esquena”, afirma.

“Cal una acció decidida amb les ocupacions delinqüencials que afecten la convivència a la ciutat de Manresa. Si no es lidera com cal, es produeix un efecte crida, com ja hem vist. Calen solucions reals i no només moure’s per postureig ja que, llavors, “el problema de les ocupacions i l’habitatge s’enquista” –recalca.

“Em comprometo a aplicar un protocol més àgil, estricte i específic per a executar desallotjaments en casos d’ocupacions conflictives que afectin a la convivència dels veïns”, assegura Bacardit.

Des del govern de Junts assegura que oferiran més instruments per combatre les ocupacions: “facilitarem i promourem la col·laboració públic-privada i garantirem la seguretat jurídica dels petits propietaris”, assenyala. “Dotarem l'equip tècnic i jurídic de la Regidoria d’Habitatge de Manresa perquè pugui assessorar els propietaris i les comunitats de veïns sobre com actuar en cas d’ocupació de la seva propietat”. “Per fer-ho, des de l’Ajuntament, crearem l’Oficina d'Atenció als Afectats per les Ocupacions, que recollirà els casos que la ciutadania

denunciï, tot assessorant als afectats sobre com procedir, i coordinarà els departaments de l’ajuntament per a actuar i posar fi a la situació”.

Bacardit posa en valor el potencial que té el Centre de mediació del Col·legi d’Advocats de Manresa (CEMICAM) i el paper rellevant que pot tenir en el marc de resolució d’algunes

d’aquestes situacions, en aquests sentit proposa “establir i formalitzar una estreta col·laboració amb el Col·legi d’advocats de Manresa”. Així, mitjançant un conveni de

col·laboració amb l’ICAM podrem oferir un servei de primer ordre.

"És un problema gravíssim"

“A la ciutat, a l’any passat, hi havia oberts prop de 1.100 expedients actius per ocupacions il·legals, amb un creixement exponencial en els darrers 3 anys. Estem patint un problema

gravíssim que genera inseguretat, insalubritat i mala convivència". “Volem i treballarem per acabar amb la xacra d’ocupacions a immobles, naus i pisos que provoquen greus

problemes de convivència en l’entorn, malestar i que fan la vida impossible als veïns, perquè es tracta d’una ocupació delinqüencial”. “Manresa ha de ser una ciutat on conviure, cívica i amb cohesió social” –afirma el candidat de Junts.

L’alcaldable també ha defensat que cal “lideratge i polítiques que ajudin a poder tenir habitatge públic a la ciutat per garantir l’accés a l’habitatge”, però, “tenint en compte que, el dret a l’habitatge no pot contradir ni trepitjar el dret a la propietat privada”, afegeix.

"Tothom té dret a la propietat, a tenir-la i gaudir-la amb tranquil·litat. Tothom té dret a l’habitatge digne i a la propietat i no es pot fer cavalcar uns drets sobre altres, perquè, al final, afecta a la convivència veïnal i degraden els nostres barris”. “Si el dret a l’habitatge és un dret fonamental, són les administracions les que l’han de garantir, i no pas la pobra gent que veu com el seu habitatge és ocupat” sentencia Bacardit.

Proposta de la Llei de Junts aprovada al Parlament

L'alcaldable de Junts afirma que gràcies a la proposta de llei Junts per Catalunya, aprovada al parlament, els ajuntaments poden instar a les autoritats judicials al desallotjament d’un immoble ocupat quan els grans tenidors es desentenguin de les seves obligacions envers la funció social de l’habitatge.

Aquesta llei també diu que a més, els ajuntaments podran adquirir temporalment l’ús dels habitatges desallotjats per destinar-los a habitatge social per famílies vulnerables.