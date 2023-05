A partir d'aquest dilluns s’obren les inscripcions per poder participar al Casal Esportiu Municipal d'aquest estiu. Tot i que cada any s’omple i ho fa en un tres i no res, l’Ajuntament manté les mateixes places de l’any passat: 440. Són 110 infants per torn tenint en compte que n’hi ha quatre que se celebraran entre el 26 de juny i el 21 de juliol. Un cada setmana.

Segons l’Ajuntament de Manresa es tracta d’un casal que té molta demanda. Està dirigit a infants d’entre 7 i 14 anys, els nascus entre el 2009 i el 2016, que ofereix diverses activitats esportives al complex esportiu del Vell Congost i, si la sequera ho permet, també al parc de l’Agulla, on es faria piragüisme amb canoi i caiac. On fer les inscripcions Les inscripcions es poden fer a partir de les 10 del matí. Les places s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció. Hi ha dues formes d’apuntar-se. A través de la pàgina web de l’Ajuntament de Manresa, o bé per telèfon. En aquest cas cal trucar al 010 tenint en compte que el cost é el que fixa l’operadora, o bé trucant al 93 878 23 01. En aquest cas la trucada és gratuïta. També es pot fer de forma presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana en l’horari d’atenció al públic. Hi haurà un total de quatre torns. Seran del 26 de juny al 3 de juliol, del 3 al 7 de juliol, del 10 al 14 de juliol, i del 17 al 21 de juliol. En cadascun d’aquests torns hi podran participar 110 infants. El preu serà de 57,40 euros, i de 20,09 euros si es disposa de beca. Per tenir accés a les beques s’ha d’estar empadronat a Manresa i poder acreditar, com a mínim, una d’aquestes circumstàncies: ser beneficiari de beca de menjador del curs 2022-2023 per motius socioeconòmics, haver rebut un ajut per material escolar durant el curs 2022-2023, o bé formar part d’una unitat familiar empadronada a Manresa i situada en el tram F de renda bruta anual de la taula de tarifació social. Les activitats del Casal Esportiu Municipal es duran a terme al complex del Vell Congost Al llarg d’un matí es realitzaran quatre rotacions de diferents activitats esportives: atletisme, BTT, bàdminton, tennis taula, intercrosse, ultimate, gimnàstica artística, beisbol, jocs tradicionals, pales i piragüisme, i activitats de remullada. En funció del grup, el dimecres o dijous, els participants es desplaçaran al parc de l’Agulla per fer les activitats de canoa i caiac, sempre que la qualitat de l’aigua ho permeti tenint en compte que hi ha una situció d’excepcionalitat a causa de la sequera. Altres casals a equipaments públics L’Ajuntament de Manresa ha recordat que a part del Casal Esportiu Municipal també s’ofereixen activitats d’estiu a les Piscines Municipals i a l’Ateneu de les Bases, que són equipaments públics. A les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella s’hi realitzarà el Campus Esportiu Infantil Pisijoc, adreçat a nens i nenes nascuts durant i abans de 2019 i que no portin bolquers. Funcionarà durant les setmanes del 26 de juny al 4 d’agost, i del 29 d’agost a l’1 de setembre. En funció de la demanda també es faria a l’agost. Les inscripcions es poden fer a partir d’avui a les mateixes piscines o bé a la seva pàgina web. El complex de l’Ateneu ofereix una oferta relacionada amb el medi ambient i la sostenibilitat, sense perdre de vista la vessant esportiva. Està adreçada a infants de 3 a 14 anys i es durà a terme del 26 de juny al 28 de juliol, de dilluns a divendres de 9 a 1 del migdia.