Josep Lluís Javaloyes: "Jo soc del Partit Popular de Manresa"

Josep Lluís Javaloyes intenta l’assalt a l’Ajuntament de Manresa després de ser candidat i regidor durant dos mandats, 2011-2015 i 2015-2019, a Sant Joan de Vilatorrada, que és on viu. Afirma que és la població on dorm, però que el seu punt de referència és Manresa.

La política no li ve de la família, però sí que té família que ha estat a la política. És el cas del seu germà petit Xavier Javaloyes . Va ser regidor a l’Ajuntament de Manresa durant quatre mandats consecutius fins que ho va deixar el 2015. Llavors el PP va perdre la representació municipal que, ara, opta a recuperar. De Javaloyes a Javaloyes.

Es va afiliar el Partit Popular quan el PSOE de Felipe González va obtenir majoria absoluta el 1982. «Volia aportar coses i vaig pensa que el Patit Popular encaixava en el projecte que tenia al cap», assegura. No va ser fins l’any 2000 que va començar a participar activament a la junta local del PP. De 63 anys, està jubilat, però «no paro», diu. És membres dels Armats de Manresa i se’l pot veure fent de soldat medieval a la fira de l‘Aixada.

Què l’ha fet decidir presentar-se a Manresa després de fer-ho a Sant Joan i ser-ne regidor dos mandats?

És una oportunitat que tinc. Per mi és un repte. L’entomo amb força i honestedat, i amb un equip que m’acompanya que penso que podem treure un bon resultat. Tenim un projecte, gent per tirar-lo endavant i per donar respostes per solucionar els problemes que puguin tenir en aquest moment els ciutadans de Manresa.

Entenc que es coneix la ciutat...

El meu punt de referència sempre ha sigut Manresa. Tinc la meva família a Manresa, i cada dia hi soc. Ara fa 20 anys que visc a Sant Joan, però bàsicament hi dormo.

Em sabria dir com es diu actualment el carrer que abans es deia Lluís Argemí?

No ho sé.

És l’Ignasi Domènech Puigcercós en memòria del cuiner manresà. Es pot dir que Josep Lluís Javaloyes és un veterà de la polític local?

Hi ha qui ho diu. Jo em considero una persona a qui li agrada la política de proximitat. Fora d’aquí m’interessa la política en general, però no l’he anat a buscar fora dels municipi. M’interessa aquella en la qual pots presentar un projecte, tirar-lo endavant i poder-lo veure acabat. Això em donaria molta satisfacció. En canvi al Congrés o al Parlament pots aportar moltes coses, però és diferent.

El Partit Popular no té representació a l’Ajuntament de Manresa des del 2015. Què li fa pensar que ara hi poden tornar?

El PP sempre hi havia tingut representació a l’Ajuntament de Manresa [a les primeres eleccions democràtiques com a Aliança Popular]. Hi va haver un moment que per raons nacionals, no pas municipals, van sorgir altres moviments, altres partits que van fer que el PP perdés força. No vam saber donar el missatge correcte i no ens van donar el suport que necessitàvem.

Parla de Ciutadans?

No m’agrada parlar d’altres partits, però en aquells moments Ciutadans va sortir amb molta força. La gent no va acabar d’entendre el nostre missatge. Ciutadans va sorgir com un partit que anava en contra de la llengua catalana, i costums i tradicions catalanes. I sorprèn que a Catalunya la gent els votés, però tothom és lliure de fer el que li sembli. Va aparèixer com un partit d’esquerres, llavors va ser de centre, va anar cap a la dreta i ara és liberal... La gent al final se n’adona de les coses i espero poder recuperar la majoria d’aquest electorat.

El PP a l’Ajuntament de Manresa és garantia de què?

El Partit Popular a Manresa sempre ha treballat per donar suport als projectes que són bons pel conjunt de la ciutadania, i continuarà fent el mateix. Tant de bo pogués pactar un govern perquè suposaria que tinc suficients regidors per poder arribar a acords. D’entrada seria molt difícil pactar amb ningú però sí que donaria suport a qualsevol proposta, de qualsevol color i vingui d’on vingui, sempre i quan sigui beneficiós pel conjunt dels ciutadans de Manresa. Ara, però estem per intentar treure els millors resultats possibles. No estic per pactes.

Ha anunciat que el programa del PP té tres pilars: economia, l’àmbit social i de les persones, i mobilitat i seguretat. És partidari de més mà dura?

No. La mà dura no porta en lloc. Però s’ha de tenir la capacitat de poder-la aplicar quan toqui.

I doncs?

Jo crec en la prevenció. A Manresa ara mateix no hi ha un problema tan d’inseguretat com d’incivisme. Si la policia actua reactivament aviat ho acabarem però l’endemà tot continuarà igual. Com es corregeix això?. Hi ha tres tipus de prevenció que s’han d’aplicar conjuntament: la situacional que vol dir més policia al carrer, més il·luminació, més neteja...; la prevenció social amb polítiques d’habitatge i mèdiques fins i tot; i la prevenció comunitària. A Manresa hi ha 150 persones que són al carrer i que són les que provoquen aquesta percepció de por i d’inseguretat. En realitat no són delinqüents. Són malalts, tenen problemes d’addicció, de drogadicció, d’alcoholisme... S’ha de treballar amb aquestes persones, i aquí la porra no serveix. Sí que a Manresa hi ha un tema preocupant, i són les ocupacions.

I què proposa?

El 43% de les ocupacions que hi ha a nivell nacional les tenim a Catalunya, i a Manresa n’hi ha com a mínim 1.700. Són un problema per als veïns i pels propietaris dels immobles. Proposem crear una oficina antiocupació per donar resposta a aquesta problemàtica. També s’ha de procurar que empadronar-se no sigui tan fàcil i arribar a protocols de col·laboració amb les oficines del registre.

Pel que fa a la mobilitat, l‘Ajuntament acaba d’aprovar el pla de mobilitat. Què li sembla?

Em queixo que s’aprovi un projecte de mobilitat i que ningú no hagi tingut la delicadesa de fer-nos-ho arribar. Però jo penso que no vindrà ningú de Navarcles o de Navàs a comprar unes sabates al centre de Manresa si ha de deixar el cotxe a les afores de la ciutat i haver d’agafar un bus llançadora. Cal que tota aquesta gent pugui entrar en cotxe i deixar-los en aparcaments que siguin barats a 5 minuts a peu del centre com a màxim. En cas contrari el comerç se n’anirà a fer punyetes. Pel que fa al projecte del tramvia, si es fa, molt bé, però si no es fa cap problema. No cal fer un metro fins a Santpedor com a primera opció. Sí que soc partidari de soterrar els Ferrocarrils de la Generalitat, però no de traslladar l’estació fins a plaça Espanya. No val la pena.

En economia deu defensar la recepta del Partit Popular d’abaixar impostos...

La solució no és augmentar impostos per generar riquesa i llocs de treball, sinó tot el contrari. Proposem per exemple rebaixar l’impost de circulació als autònoms, el d’escombraries a famílies monoparentals... Sé que en un municipi com Manresa, si no tens recursos no pots tirar endavant. Però si els treuen per poder fer una obra com el Museu del Barroc de Catalunya amb un pressupost que s’ha desviat un 75 %, tranquil que es pot pagar de tot. O la nova Oficina de Turisme de la plaça Major on es paga un lloguer des del primer dia encara que no funcioni. Si es busquen, els diners hi són.

Què proposa en l’àmbit social i de les persones?

Sobretot treballar amb la gent gran. És necessari. Arribarem a tenir els problemes que tenen ells ara en aquest moments. Es parla de la residència del Xup, que ja fa quatre anys que s’hauria d’haver fet. Jo penso que és necessària, entre altres coses perquè els terrenys estan cedits i es va dir que es fari. Però que no sigui un equipament residencial, sinó assistencial. El millor que pot fer una persona gran és viure a casa seva però que se li donin els mitjans per poder-ho fer, així com serveis necessaris. Una de ls propostes que tenim és aportar també serveis de podologia a avis que no poden sortir de casa o tenen problemes de mobilitat, i també perruqeria.

No tot s’haurà fet malament els últims anys...

Hi ha coses que no entenc. Però el projecte de Fàbrica Nova i que hi hagi un campus de la Politècnica té tot el meu suport tot i que falten molts recursos. Tant de bo s’aconsegueixi fer.

Què n’opina d’Isabel Díaz Ayuso?

Per mi és molt bona política.

I de l’actual líder del PP, Albert Núñez Feijóo?

Serà el president d’Espanya.

És més d’un o de l’altre?

No. Jo soc del PP de Manresa.

Defineixim amb una frase el que li semblen els altres candidats a l’alcaldia de Manresa...

Marc Aloy és molt tibat; Ramon Bacardit, molt proper. Anjo Valentí, socialista. A la Roser Alegre no la conec; Andrés Rojo és una persona molt preocupada pel castellà. A Sergi Perramon no el conec. Joan Vila és un empresari. I a l’Ana Querol, no la conec.