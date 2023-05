Fem Manresa es presenta com la garantia per fer una ciutat "per viure i no per sobreviure"

"Una Manresa per viure i no per sobreviure", on les persones siguin el prioritari. L'antítesi d'una "ciutat del ciment", de les "obres faraòniques" i dels servidors públics que basen la seva feina en "la política de despatx per tenir-ho tot sota control i evitar la crítica", en una clara referència al govern manresà actual d'ERC i Junts. A grans trets, és com es presenta Fem Manresa, que aquest dimarts al vespre ha celebrat l'acte electoral central a la sala Els Carlins de Manresa, davant d'una setantena de persones entre les quals no s'han vist gaire cares noves.

La vetllada, que ha durat poc més de mitja hora, ha començat amb un berenar popular a la placeta més propera del carrer de Sant Miquel. Al costat de l'entrada a Els Carlins hi havia un banc verd de llistons de fusta, dels de tota la vida, amb una foto de l'Ajuntament al darrere amb el lema de campanya -"Una ciutat per viure-hi"-, on alguns dels assistents han aprofitat per fotografiar-se. Una veïna del teatre ha demanat als convocants que retiressin un cartell electoral de la seva porta, que han tret de seguida, sense més.

Mentre entrava la gent a la sala, el pianista Roger Santacana ha posat la música de fons. L'acte l'han conduït els actors Enric Llort i Mireia Galí. El gran protagonista ha estat el banc que hi havia a l'entrada, que també surt al vídeo de campanya projectat a l'inici. Abans, s'ha fet un minut de silenci per la darrera víctima mortal de la violència masclista a Manresa.

Un banc de fusta, el gran protagonista

Llort i Jordi Trapé, número 3 a la llista de Fem, han entrat el banc a l'escenari i s'hi han assegut per mantenir la primera conversa, que ha servit per repassar la feina feta per Fem Manresa/CUP, amb cinc regidors des del 1995. Del mandat que s'acaba, Trapé, que repeteix amb Roser Alegre i Gemma Boix com a números 1 i 2, respectivament, n'ha destacat la defensa del dret a l'avortament a l'Hospital Sant Joan de Déu liderada pel moviment feminista i l'obertura del dispensari del Xup. Ha criticat l'externalització de serveis, el preu dels pàrquings i que es destinin 60 milions d'euros a moure 200 metres l'estació dels FGC. Ha reivindicat "una Manresa per viure i no per sobreviure" i ha reclamat "no caure en la política de l'autoodi".

Tot seguit, ha parlat Xavier Pellicer, diputat de la CUP, que ha posat en valor "la lluita popular a Manresa", amb l'ocupació d'un bloc de pisos per a famílies vulnerables el passat 1 de maig, l'activitat d'Acció Sindical del Bages, d'Arran, d'Endavant... Ha admès que "la situació és fotuda" fruit de la crisi econòmica i ecològica i ha recordat que "un 25% de les persones que treballen són pobres". Ha instat a treballar per garantir uns drets bàsics a les persones, una vida digna, i ha remarcat que, tot i la seva importància cabdal, "la lluita localista no té sentit" sense un projecte d'abast nacional.

Gemma Boix, asseguda al banc de fusta, ha defensat en una conversa amb Galí que la decisió de repetir els tres primers llocs de la llista l'explica la voluntat d'"aprofitar l'aprenentatge i el bagatge d'aquests quatre anys". Ha reiterat la idea que el seu objectiu és "millorar la vida de la gent" i ha posat com a exemple les polítiques en habitatge que defensen, que inclouen l'expropiació de pisos buits de grans tenidors, les ajudes per revitalitzar pisos vells i l'expropiació de la caserna de la Guàrdia Civil per fer-hi pisos de protecció oficial i pisos d'emergència.

Ha apostat per una ciutat que "posi els vianants al centre", amb "espais agradables per crear comunitat", "més verda i amb més jardins", amb "carrils bici segregats", que fugi d'"obres faraòniques" com les que s'han fet els darrers anys: "la Reforma, l'Ateneu les Bases, el Museu del Barroc". Ella també ha parlat del trasllat dels FGC, que llegeixen més com una operació urbanística que hi ha qui aprofitarà per especular que com una millora de la mobilitat de Manresa.

Només una mediadora veïnal a Manresa

També ha sortit el tema de fomentar el regadiu per garantir l'autoabastiment de proximitat, de temporada i sostenible i, com no podia ser de cap altra manera, ha esmentat el tema de la inseguretat. Ha apuntat que s'ha convertit en una eix central de la campanya de molts partits, "des d'Esquerra i Junts als d'extrema dreta". Ha volgut recordar que, "amb dades objectives, vivim en un dels llocs més segurs d'Europa". Ha criticat durament els que aposten per "més policia i més càmeres" que, al seu entendre, "no serveixen per a res". Per contra, ha apostat pels mediadors veïnals i ha recordat que, actualment, a Manresa, "només n'hi ha una". Ha fet notar que cal diferenciar la inseguretat, l'incivisme i la delinqüència.

La cap de llista, Roser Alegre, ha sortit a l'escenari per fer la proclama final. Ha presentat Fem Manresa com "l'única opció d'esquerres amb voluntat transformadora". Ha insistit novament que "no volem una Manresa on sobrevisquem sinó per viure-hi" i ha repassat alguns dels punts del programa. Mentre ella parlava, han anat sortint la resta de membres de la llista, que duien una estelada, una bandera vermella i una lila. Alegre ho ha acabat amb un "Visca nosaltres, visca Manresa i visca la terra". Els assistents hi han afegit "lliure" i els han dedicat un aplaudiment. L'equip de so, que ja els ha fet la guitza en alguns moments de l'acte, els ha deixat sense música final. A la sortida, els assistents han pogut agafar adhesius i tríptics de la campanya.

Aquest dissabte, a les 12 del migdia, han organitzat un aperitiu popular a la plaça d'Europa.