L'Institut Manresa Sis ha participat un any més al Robocat, una competició on ha quedat guanyador de la final el grup d'estudiants de Batxillerat Elektroduendes, format per Martí Vila, Martí Subirana, Gerard Espinoza, Oliver Oliveres i els germans Nil i Jan Logan. A excepció d'Oliver, que és nou, aquest equip participa des del primer any al Robocat i sempre han estat a la final i molt a prop de guanyar. Per fi, aquest any ho han aconseguit.

Què és Robocat?

Robocat és una competició robòtica d'àmbit nacional, de caire obert i inclusiva organitzada per “El racó dels robotaires” amb la coorganització i el patrocini del Departament d'Educació. Fins ara, segons les seves dades, ja hi han participat més de 4.000 alumnes, i s’hi inscriuen més de 110 equips cada any. Hi ha la categoria Junior (de 5è a 2n d'ESO), la categoria Sènior (de 3r d'ESO a Batxillerat i cicles formatius), i la categoria Adults (per a universitaris i altres).

S’organitza en dues fases: tres sessions territorials (enguany a Mataró, a Sant Boi de Llobregat i a Girona), on es classifiquen els millors grups de cada territorial per participar a la gran final de Catalunya (enguany a Olesa de Montserrat). En la present edició, s'hi ha afegit una part col·laborativa, de manera que, al final, els equips obligatòriament s'alien en parelles, sent aquesta aliança la que guanya o perd la competició. En aquesta ocasió, el repte es basava en l'agricultura sostenible. Cada any, a inicis de setembre, publiquen un repte i els equips treballen preparant-lo fins al dia de la competició, que s'escau el mes de maig. En concret, la final va tenir lloc dissabte passat.

Manresa Sis és el tercer curs que hi participa

Els alumnes de l'Institut Manresa Sis de tots els cursos (de 1r a Batxillerat) poden triar Robòtica com a optativa. Enguany, han participat al Robocat alumnes de tots els cursos. L’institut hi participa des del curs 2018-19. Aquest és el tercer cop, atès que hi hagut dos anys que no s’ha fet a causa de la pandèmia.

En aquesta edició, el centre de secundària manresà hi ha participat amb tres equips: Ignibots, amb alumnes de 1r i 2n d'ESO; Error 404, amb alumnes de 2n d'ESO; Ecobots, amb alumnes de 3r i 4rt d'ESO, i Elektroduendes, amb alumnes de Batxillerat.

A la territorial, tres dels quatre equips es van classificar per a la final i Ignibots va guanyar el segon premi d'aquesta fase aliat amb Agriculthors, un grup d'un altre institut.

A la final de Catalunya, Elektroduendes, aliats amb Emfitèutics, un grup d'un altre centre, van quedar primers.