L'alcaldable del PSC de Manresa, Anjo Valentí, considera que "la manca de funcionaris responsables de manteniment" dins la plantilla de l'Ajuntament "és un greu problema".

Una mancança que, des del seu punt de vista, cal solucionar de forma estructural, cosa que l'equip de govern d'ERC i Junts no ha fet, i que s'intenta suplir "amb la utilització de personal procedent de plans d'ocupació per assumir principalment tasques de manteniment ordinari de diferents barris".

Per a Valentí es tracta d'"un error de planejament bàsic", perquè aquestes contractacions haurien de ser només un bon complement als propis serveis de manteniment de l’Ajuntament, "que són els que haurien de dotar-se de més recursos i personal per recuperar el temps perdut en la cura i renovació de l’espai públic de Manresa".

I si la Diputació tanca l'aixeta?

El portaveu del grup municipal socialista i candidat a l'alcaldia es pregunta què passaria si la Diputació, "que és qui dóna els diners, deixa de donar-los en un futur?. Qui farà les tasques de manteniment?".

Opina que a dia d’avui el govern de coalició de l’Ajuntament "sembla no tenir més alternativa per tenir cura i mantenir l’espai públic de la ciutat que no sigui una brigada de barri, quan hauria de ser una de les seves prioritats vist l’estat en general de com es troben voreres, parcs i jardins, i mobiliari urbà a tots els barris de Manresa".

Plans de xoc

El PSC insisteix que "Manresa i els seus barris necessiten veritables plans de xoc de manteniment per una millora integral de tot el espai públic, recuperant el temps perdut de més d’una dècada si ens comparem amb altres ciutats com la nostra, on l’estat del seu espai i via pública són envejables per una dedicació prioritària i continuada per part del seus respectius Ajuntaments".

El candidat socialista entén que l'anunci d'una segona brigada de barri de manteniment del espai públic, en aquest cas a la Balconada, és una bona notícia d’entrada pel que suposa dins el marc dels plans d’ocupació puntuals per afavorir la inserció laboral de persones a l’atur en el mateix barri on es fan les accions.

Des del PSC "valorem positivament el programa, dotat econòmicament des de la Diputació de Barcelona. I agraïm a les treballadores i treballadors de l'Ajuntament que l'estan fent possible així com la Regidoria responsable de tirar endavant el projecte".

Dit això defensa que els serveis bàsics i ordinaris amb els què l'Ajuntament ha de proveir a la ciutat són tasques estructurals i les hauria d'assumir de manera eficaç la pròpia plantilla de l’Ajuntament.