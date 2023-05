Vuit alumnes de secundària del Bages van presentar les bases d’un projecte amb el qual pretenen prendre la paraula i passar a l’acció per fer front als reptes de les ciutats del segle XXI i a l’emergència climàtica. El programa culminarà el 31 de maig a l’Anònima amb el Primer Congrés d’Ecociutat a Manresa. En aquest acte s'exposaran de forma sintètica les propostes de 300 estudiants.

El programa forma part del Projecte Compartit de l’Ecociutat, que es va constituir fa dos anys a partir d’un grup de treball del pla de formació de zona del Centre de Recursos del Bages. El projecte està organitzat pel Camp d’Aprenentatge del Bages. Hi participen l’equip docent dels instituts Lluís de Peguera i l’escola Fedac-Manresa, el SINS Cardener de Sant Joan de Vilatorrada i l’Institut Pompeu Fabra del Pont de Vilomara i Rocafort. També hi col·labora el professorat i educadors de l’equip directiu de la Culla, que està format pel Consorci del Bages per la Gestió de Residus, per la Fundació el Parc de la Sèquia i pel Camp d'Aprenentatge.

Marta Morera, directora del Camp d’Aprenentatge del Bages, va explicar els objectius del treball i va posar èmfasi en els diferents procediments que han anat duent a terme els estudiants per elaborar el projecte i passar a l’acció amb la seva feina. Així mateix, va relacionar el projecte amb els disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’agenda 2030.

Objectiu: Aliança

Morera, però, va destacar l’ODS 17 Aliança per aconseguir els objectius. “Aquest darrer és el que es practica amb el treball en xarxa entre professorat, educadores i alumnat de les entitats i dels centres educatius: si treballem conjuntament arribarem més lluny!”

Els alumnes de l’Institut Lluís de Peguera van manifestar la necessitat d’actuar davant el “context actual d’emergència climàtica”. “Hem vist la necessitat de prendre la paraula i ser actius en el nostre àmbit més proper per canviar problemes actuals amb les nostres accions a favor d’una societat més verda i sostenible”, va exposar Aniol Riera. La seva companya de classe, Sofia Contreras es va centrar en les iniciatives que es podran observar al Congrés: “Es podran descobrir idees com una acampada jove on es prohibirà l’ús d’energia per mentalitzar els joves que es necessita reduir-ne el consum, una iniciativa empresarial per convertir l’oli utilitzat en sabó, un cicle de tallers i xerrades per promoure l’alimentació saludable als instituts o aplicacions per fomentar els productes de quilòmetre zero”

Jan Cots i Paula Ciochina, de l’escola Fedac, van aprofundir en els detalls del format del Congrès. “Cada equip de treball ha creat un projecte, en format de producte final, que es presenta en format de pòster que pretén sintetitzar-lo de manera visual”, va apuntar Cots. A més, “per comprovar si els oients han seguit bé les explicacions seran sotmesos a un test. Cada grup haurà preparat una prova interactiva, un qüestionari o un petit joc”.

En cas de superar el test rebran una prova simbòlica”. Ciochina va remarcar la importància que els seus treballs serveixin d’inspiració pels assistents de l’acte, que comptarà amb els regidors de Medi Ambient de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada i el Pont de Vilomara, els regidors d’Ensenyament d’aquests tres municipis i representants d’institucions i entitats que es dediquen a la sostenibilitat i el medi ambient.

Els estudiants del SINS Cardener van parlar del Capità Enciam, personatge de ficció protagonitzat per l’actor i activista Pep Parés, que serà l’encarregat de clausurar el congrés. Sanae Kadri va posar en relleu la influència d’aquest protagonista. “El Capità Enciam va ser un referent per a la generació dels nostres pares, mares i professors. El seu missatge encara continua vigent”. Els joves poden rememorar les aventures del Capità Enciam al canal SX3 i palesar el seu esperit, en clau d’humor, per reciclar, no malbaratar energia o aigua i cuidar el nostre entorn.

Un altre dels aspectes rellevants d’aquest projecte és el logotip i l’eslògan. Andrea Pérez i Denisa Arion de l’Institut Pompeu Fabra d’El Pont de Vilomara van explicar el significat dels dos emblemes escollits entre diferents instituts. Sobre el logotip, Pérez va argumentar que “simbolitza l’Ecociutat, els valors que volem transmetre. S’hi veu una fulla sobre la qual s’aixequen els edificis, ja que l’ecologia l’he de tenir sempre present a les nostres ciutats si el que volem és tenir futur com a societat”. D’altra banda, Arion va exposar les intencions darrere l’eslògan Volem canvis poderosos. “Podríem dir que és una actualització del famós eslògan del Capità Enciam. Si ell reclamava que els petits canvis eren poderosos, nosaltres, trenta anys després, i tenint en compte la situació d’emergència climàtica, hi afegim que calen canvis urgents”.

Congrés el 31 de maig

El Primer Congrés d’Ecociutat Joves per la Sostenibilitat tindrà lloc el pròxim 31 de maig des de les nou del matí fins a la una del migdia a l’Anònima i presenta el següent programa: des de les nou fins a dos quarts de deu hi haurà l’arribada dels participants i dels convidats al congrés, des de dos quarts de deu fins a les deu tindran lloc els parlaments d’inauguració de l’esdeveniment, a partir de les deu fins a un quart d’una l’alumnat exposarà les seves propostes en dos torns i, finalment, fins a la una del migdia, es posarà punt final al Congrés amb el parlament de Pep Parés.