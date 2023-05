Veïns de les Escodines denuncien que el barri manresà està abandonat a la delinqüència

Un informe del novembre passat sobre els punts calents relacionats amb les ocupacions deliqüencials al barri de les Escodines situava en 17 els edificis problemàtics. El juny anterior, un altre informe parlava de 12 immobles ocupats propietat de la Sareb, el conegut com banc dolent, i 20 ocupacions més d’edificis de particulars. Els veïns n’estan farts. Asseguren que cada dia hi ha una ocupació i ho han volgut denunciar a través de Regió7.

Parlen de màfies que ocupen els edificis buits i venen les claus per fer-hi negoci, de baralles continuades a dins i a fora dels pisos, amb el malestar que això genera als veïns; de drogues, de brutícia, de soroll... Asseguren que se senten abandonats i desprotegits per l’administració, i també expressen molta decepció, sobretot pel que fa al que se suposa que havia d’aportar al barri Manresa 2022.

Els dos informes esmentats formen part del Programa Civisme i Convivència del Pla de Desenvolupament Comunitari de les Escodines. Si bé són dades amb molta mobilitat, en el sentit que potser un edifici que fa mig any constava com a ocupat, ara no ho està, les ocupacions deliqüencials són una constant, afirmen els veïns, de manera que ja hi ha un altre immoble que l’ha rellevat.

Fa anys que el barri no se’n surt. Ni les obres d’urbanització, ni la passarel·la que el relliga al Barri Antic, ni la nova Baixada dels Drets que fa la mateixa funció, ni la instal·lació de l’oficina d’Aigües de Manresa a la plaça del Salt, ni la proximitat a dos dels punts més turístics de la ciutat com són la Seu i la Cova... És un barri ple de cicatrius en forma d’edificis tapiats i/o ocupats per delinqüents, la gran majoria. Els veïns que queden entremig només demanen una cosa: poder viure tranquils.

Una «situació insostenible»

Un grup actiu de veïns de diferents vials de les Escodines encapçalats per la presidenta veïnal, Carme Carrió, han dit prou. Consideren que és una «situació insostenible» que no sembla preocupar a ningú. Se senten oblidats, principalment pels polítics. «No ha vingut ningú a passejar per tenir una mirada del barri», fins i tot ara que busquen vots sota les pedres davant la proximitat de les eleccions municipals.

Els veïns en qüestió són Bernat Bernabeu, Sixto Vermejo, que viu al costat de l’edifici del carrer d’Aiguader 17 on el 2019 hi va haver la violació grupal, un immoble tapiat que fa anys que torna a estar ocupat; Conxita Serra, Teresa Sánchez i una veïna més que va preferir no dir el seu nom ni sortir a la fotografia per por a represàlies. Assegurava que «una vegada ja em van marcar el timbre».

El passat dia 24 d’abril, després de molts anys de queixes per part dels veïns pels conflictes que causaven els ocupes, els Mossos d’Esquadra i la Policia Local van desallotjar l’edifici del número 50 del carrer d’Oms i de Prat, ocupat des del 2017. Només és un dels molts exemples d’immobles ocupats per delinqüents al barri. Els veïns comenten que el fet que estiguin tapiats és indiferent. «Si no poden entrar per la porta, ho fan pels balcons o per les finestres. Contínuament veus gent per les teulades passant cable» per punxar la llum.

Carrió insisteix, pel que fa a aquestes ocupacions delinqüencials, que «n’hi ha moltes i van a més». Parla de «màfies que es dediquen a vendre les claus». Tots ells lamenten que, en molts casos, es tracta d’immobles de propietaris desconeguts, que els han heretat, però que viuen en una altra ciutat i se n’han desentès totalment, i «són carn de canó». Al seu entendre, l’única solució per fer una mica net en una situació enquistada com la que viu les Escodines és «enderrocar aquests edificis i fer vivenda nova i assequible». Posen com a exemple que si el barri tingués un parc d’habitatges cuidat «ens consta que hi ha gent que treballa a l’Hospital Sant Joan de Déu o que ve a la Cova que s’instal·laria en aquests pisos».

El cas de l’edifici de l’Oms i de Prat només és un exemple. L’edifici del carrer d’Aiguader 17, on el 2019 hi va haver la violació múltiple, expliquen que «ha estat ocupat vuit o deu vegades». Entre aquesta casa i la del costat, algú es va dedicar a omplir l’espai que hi queda de brutícia. Parlen de «pisos ocupats al carrer Nou de Santa Clara, on el tràfic de drogues» és el pa de cada dia. De «tribus urbanes a la plaça de la Divina Pastora que hi mengen, hi orinen, hi defequen». De «crits a totes hores al carrer de Sant Maurici». De gossos de raça perillosa que els ocupes fan servir com a amenaça. De persones «emborratxant-se a tocar del parc infantil que hi ha davant del convent de Santa Clara». De baralles i crits de persones que van a comprar begudes alcohòliques en una botiga que les ven a preu molt baix. Esmenten que on hi ha la Creu del Tort és un espai abonat al tràfic de drogues, principalment marihuana i cocaïna, que porten amunt i avall persones que van amb patinet elèctric a unes velocitats que els han convertit en un perill per als vianants i que baixen pels carrers Sant Bartomeu i Escodines en contradirecció.

Manresa 2022: la decepció

Carrió reclama als partits d’esquerres que reaccionin i «no deixin que l’extrema dreta ocupi el missatge». Alhora, posa èmfasi en la decepció que ha suposat per al barri la celebració de Manresa 2022, que va servir per commemorar els 500 anys de l’estada de sant Ignasi a Manresa. «Ens van parlar d’un abans i un després», recorda. Creu que el projecte del Centre Històric, amb la regidoria que el lidera inclosa, és «mort» perquè no hi ha diners per invertir al barri en tema d’habitatge i capgirar la tendència dels últims anys, i retreu que el regidor d’Habitatge també els ignora.

Malgrat aquest panorama, insisteix la líder veïnal, «ens rebel·lem contra la ghettorització». Reclamen un projecte «valent, potent i real» per canviar de soca-rel la situació que viu el barri.