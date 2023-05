L’alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, considera que "la pèrdua d’atractivitat per part de visitants de les comarques centrals que ha sofert la ciutat les darreres dècades es deu, principalment, a la dificultat d’accedir al centre de Manresa amb vehicle privat, motiu pel qual altres ciutats, que sí que han fet els deures, han captat aquesta demanda".

“Manresa no té un problema de qualitat de l’aire, a diferència d’altres ciutats, amb nivells més alts de contaminació”, assegura Bacardit. A més, fa notar, "els pròxims anys observarem una transició cap a vehicles elèctrics que ajudarà a reduir les emissions contaminants.

Considera que a la capital del Bages ha de prevaler la urgència de reactivar l’economia de la ciutat: “La nostra emergència és econòmica i social, i la nostra responsabilitat és donar-hi resposta per sobre de tot; la recuperació del comerç local, és doncs una qüestió de màxima prioritat”.

Segons Bacardit, la Llei de Canvi Climàtic no ha tingut en compte aquest fet, com tampoc ha tingut en compte que, si bé en un entorn metropolità els ciutadans tenen alternatives de desplaçament amb transport públic, "en el nostre cas, que molta gent ve del Bages i de les comarques veïnes, no hi ha alternativa al vehicle privat".

D’altra banda, el candidat remarca que aquesta mesura incideix bàsicament en la classe mitjana i treballadora, que es veurà “forçada a canviar de cotxe quan el que té va bé, quan amb un simple canvi de filtre es podran reduir les emissions substancialment i quan, en horitzó de 5-10 anys, els vehicles ja es substituiran de forma natural per models no contaminants”.

Per tot això, diu, “aspiro a ser, no la primera, sinó la darrera de les ciutats que apliqui les restriccions d’accés a la Zona de Baixes Emissions”. “Amb això no cal pretendre ser els més innovadors, amb la resta, sí”, sentencia el candidat .

Més aparcament per tornar a ser atractiva comercialment

L’alcaldable de Junts per Manresa es proposa treballar decididament, si és elegit alcalde, per tal que Manresa torni a ser un referent del comerç de les Comarques Centrals del país. Així, proposa que la ciutat doni resposta a les necessitats de disposar de més facilitats d’aparcament al centre de la ciutat per tal que aquesta sigui atractiva i còmode per anar-hi a comprar. Afirma que “cal recuperar aquella ciutat de referència del comerç a les Comarques Centrals del país”. Per fer-ho, proposa un seguit de mesures:

En primer lloc, es compromet a aplicar un paquet de mesures relacionades amb la mobilitat per dotar la ciutat d’opcions d’aparcament per a la gent que arriba de fora en vehicle i vol comprar a la ciutat; “la ciutat ha de convidar la gent de les Comarques Centrals a venir-hi, entrar-hi i passejar-hi”.

En aquest sentit, es compromet a elaborar un Pla d’aparcaments que estudiï la viabilitat per a l’execució de dos aparcaments de grans dimensions i gratuïts a les entrades de la ciutat: un al Congost i l’altre al Pont de Ferro .

que estudiï la viabilitat per a l’execució de dos aparcaments de grans dimensions i gratuïts a les entrades de la ciutat: . D’altra banda, el Pla també preveurà tres aparcaments cèntrics a la Plaça Catalunya, al Puigmercadal i a la Bonavista , ja que “la gent ha de poder entrar al centre de la ciutat, aparcar i sortir a passejar”.

, ja que “la gent ha de poder entrar al centre de la ciutat, aparcar i sortir a passejar”. Finalment, el Pla d’aparcaments permetrà detectar indrets de dins la ciutat i promoure que, de forma provisional, es destinin a aparcament (solars, naus o baixos desocupats).

Zona Blava a 1,20 euros/h i gratuïtat els dissabtes

En l’àmbit de la mobilitat, Bacardit es compromet a reduir la tarifa de la Zona Blava de la ciutat a 1,20€/h i proposa la gratuïtat de la zona blava els dissabtes, que “és quan la comarca ha de venir a comprar, i els ho volem agrair i convidar a passejar”. Afirma que aquestes mesures responen a les reivindicacions que fa el comerç, que són absolutament raonables en tant que la gestió de la zona blava es realitzarà des del propi Ajuntament.