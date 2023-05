Els candidats a l’alcaldia de Manresa es van veure les cares ahir per última vegada, tots junts, al darrer debat electoral abans de les municipals del 28 de maig. Va ser un debat durant el qual es van llançar pocs dards. També, en general, es van sentir poques propostes, i menys de noves. Els arguments ja estan pràcticament tots dits quan encara falta una setmana per la jornada electoral. Es van escoltar més aviat crítiques a la situació actual de la ciutat i, com no, a l’actuació del govern. Va ser un debat àgil i com acostuma a passar sempre, al final tothom va assegurar ser el vot útil.

Per entendre com va anar és important saber la dinàmica del debat. Per evitar suspicàcies es va sortejar la posició de cada candidat que implicava també l’ordre d’intervenció. I també es van sortejar les preguntes. Els candidats van haver de triar un sobre on a dins hi havia una pregunta concreta. Podia ser d’infraestructures i mobilitat; cultura i esports; gent gran i infància; educació; sanitat; turisme; seguretat; empresa i indústria.

Pregunta davant el públic

El sobre en qüestió no el podien obrir fins que els hi toqués intervenir, de forma que no sabien el tema del qual haurien de parlar. A partir d’aquí tenien dos minuts per exposar el que els hi demanaven i llavors s’obria un debat entre tots. Això sí, amb el temps controlat per les dues presentadores que van conduir l’acte, les periodistes Aina Font Torra i Tània Rodríguez Pérez.

Tots els candidats sabien la dinàmica del debat, organitzat per la demarcació de la Catalunya central del Col·legi de Periodistes, el diari Regió7, Canal Taronja TV -que va retransmetre en directe el debat i en farà reemissions-, El Pou de la Gallina, Nació Manresa i Ràdio Manresa-SER. Per si de cas, però, se’ls hi va recordar.

Hi van participar, citan-los per ordre del mateix sorteig, Marc Aloy , d’Esquerra; Joan Vila, d’Impulsem Manresa; Ana Querol, de Manresa En Comú Podem; Anjo Valentí, del PSC; Josep Lluís Javaloys, del Partit Popular; Roser Alegre, de Fem Manresa; Ramon Bacadit, de Junts; Sergi Perramon, del Front Nacional i Andrés Rojo, de Ciutadans.

Es van asseure amb tamborets a l’escenari de l’espai Plana de l’Om i un quart abans de l’hora prevista, les 7 de la tarda, es van obrir les ports de la sala, que es va omplir de seguida. Els espectadors ja es van trobar els candidats al seu lloc. Amb rostres seriosos que només es van destensar un parell d’hores més tard, quan es va acabar el debat. Llavors, tothom, candidats i públic, van aplaudir.

Còmodes o no

Hi va haver candidats que es van sentir còmodes amb la pregunta que els hi va tocar contestar. I n’hi va haver que no, i que no van esgotar els dos minuts que els hi pertocaven perquè de seguida ho van enllestir. En moltes ocasions, tot i que la pregunta era concreta els candidats hi posaven una falca per parlar d’altres temes i les seves propostes com quan va aparèixer la segregació escolar quan s tocava la cultura i l’esport, o de manteniment de carrers quan es parlava de sanitat. Les conductores de l’acte els van haver d’alertar en més d’una ocasió.

Es va parlar de si Manresa era segura o no; de si fa falta una residència pública de gent gran com la del Xup; de cultura i esports; de perquè hi havia nens que no podien anar a l’escola del barri -segregació escolar-, de si destinaria 40 milions a soterrar els Ferrocarrils; si tothom té els mateixos drets i deures; la Manresa 2022; si s donen prou facilitats a la implantació d’indústries. o què caldria fer per reduir les llistes d’espera a Althaia;

No hi va haver sorpreses en les respostes. I tan sols alguns retrets. Com quan Bacardit va retreure a Vila i Querol que desconeixien el funcionament de l’Administració i no diguessin «tonteries». O quan Vila va recordar que Esquerra és qui aguanta el govern central. O quan Aloy va acusar Bacardit de paralitzar l’Administració quan va ser regidor d’Urbanisme fa 12 anys. I poca cosa més.

Enmig del debat, per no fer_lo feixuc per espectadors i candidats, hi va haver un espai per preguntes disteses per rebaixar possibles tensions dels candidats i tornar les pulsacions i el ritme cardíac a una certa normalitat. Tot i que és possible que algun dels alcaldables se’ls hi disparés encara més.

Van ser nou preguntes tipus com es deia Sant Ignasi de Loiola (Iñigo López de Recarte); quants gossos i gats té censats Manresa (4.964 gossos i 2.175 gats a més a més de 12 fures); el títol de la sèrie que acaba d’estrenar el manresà David Victori (Tú también lo harías). Aloy va ser qui més en va encertar, sis. Seguit de Roser Alegre amb quatre. Valentí i Bacardit en van respondre bé dues i no en van saber cap Querol, Perramon i Javaloyes. Rojo, potser perquè no hi té res a perdre i molt a guanyar, va ser qui es va mostrar més distès. Tant que durant es va permetre el luxe de fer bromes que el públic va respondre amb rialles i fins i tot aplaudiments. «Si soc alcalde us ho passareu bé amb mi», va dir. En una altra ocasió va demanar, sense èxit, el comodí del públic.

El minut final

Precisament va ser Andrés Rojo qui va començar el torn de la intervenció final. El minut que es va donar a tots ls candidats per demanar el vot. Rojo va apel·lar a tots els manresans que van votar Ciutadans fa quatre anys, quan va treure dos regidors, a tornar a «confiar amb nosaltres» per fer la Manresa del segle XXI.

Sergi Perramon va dir que Manresa s’hi juga molt en aquestes eleccions, i va remarcar que votar els «partits de sempre» és continuar en la decadència. «Només una papereta pot canviar això. El vot útil és el Front Nacional».

El candidat de Junts, Ramon Bacardit, va començar la seva intervenció dient que Manresa fa anys que recula per culpa dels governs de tots colors que ha tingut. «En mirem al mirall i no ens agradem». Va afirmar que cal canviar aquesta dinàmica. a ser l’únic candidat que es va mostrar compromès amb el mandat de l’1-O i va acabar la seva intervenció amb un visca Catalunya lliure.

De Fem Manresa, Roser Alegre va dir que la formació que representa és l’única opció d’esquerra i transformadora, la veu del carrer per fer una Manresa a l’alçada de la seva gent. Josep Lluís Javaloyes va afirmar que no donaria falses expectatives i que prometia treball.

El candidat dels socialistes, Anjo Valentí, va assegurar que el que el procés va unir -Esquerra i Junts- Manresa els ha separat per la seva «inoperància». «No prometo res, però sí que m’hi deixaré la pell». Ana Querol va afirmar que Manresa En Comú Podem és l’única força que pot fer fora les dretes, i Joan Vila es va referir a Impulsem com el «canvi que il·lusiona», i Marc Aloy va dir que «s’han plantat moltes llavors i hem de continuar regant-les».

Dues hores després de començar, s’acabava el darrer debat electoral de les municipals del 2023.