Ernest Urtasun, eurodiputat d’En Comú Podem, ha donat suport a la cap de llista de la coalició a Manresa, Ana Querol, en la presentació, aquest dijous al migdia, en un acte a la plaça de Sant Domènec, de les propostes en matèria de mobilitat, energia i medi ambient.

Urtasun ha posat les polítiques de mobilitat i de pacificació dels carrers amb les superilles impulsades per Ada Colau a Barcelona i l’energètica verda i pública de El Prat com “els exemples a seguir des del municipalisme ja que són referents mundials en la lluita contra el canvi climàtic”. També ha volgut recalcar “el convenciment que les transformacions urgents que es necessiten s’han de fer des del lideratge municipal, per això necessitem governs valents i progressistes que les vulguin emprendre i això a Manresa només serà possible amb En Comú Podem”, ha assegurat.

Per la seva banda, Querol ha exposat que “la crisi climàtica és innegable a nivell mundial i que l’Ajuntament, en aquests anys, no ha fet res significatiu, i els altres grups tampoc n’han fet una política prioritària, ni tampoc en època d'eleccions estan aportant propostes”.

Per a Querol, Manresa necessita una “transformació urgent en mobilitat, en acabar amb l’ús de les energies fòssils i en l’adaptació al canvi climàtic, per guanyar en salut, abaratir el cost de l’energia i mitigar el canvi climàtic i, sobretot, fer-ho per tothom, de manera justa, perquè les persones treballadores i més vulnerables no hi surtin perdent, sinó reforçades” .

Les 8 propostes per a una Transició ecològica justa.

A part dels 8 punts per a una Transició ecològica justa, per a la candidata hi ha un aspecte a destacar, que és contemplar la revitalització del nucli històric en clau de rehabilitació energètica a través de la inversió que “quan governem impulsarem demanant els fons a la Generalitat a través de la Llei de barris Verds aprovada recentment al Parlament”.

Els altres 8 punts són:

Recuperar el tren comarcal i el tramvia per dins la trama urbana de la ciutat per impulsar una mobilitat justa i sostenible. Crear la oficina de Transició energètica justa, primer pas per la Comunitat energètica Ciutadana pública, per omplir les teulades de plaques solars i obtenir energia verda i baixar la factura de la llum a empreses i ciutadania. Pacificar el trànsit, creant superilles als barris i eixos verds per reduir la contaminació, guanyar espai públic per als vianants, per al lleure i la interacció social. Carrils bici en els carrers principals i redefinir les línies d’autobús. Protegir els entorns de totes les escoles de la ciutat i ampliar la protecció a altres equipaments (residències, centres de salut,..). Ampliar l’arbrat i les zones verdes a tots els barris amb més zones de lleure, fonts i esbarjo. Impulsar la xarxa de refugis climàtics per garantir la cobertura a tota la ciutat, tant per a les onades de calor com per a les de fred. Per reduir la petjada ecològica: crear la Regidoria per a l'Alimentació i el parc agrari per promoure la producció agroecològica i el consum de proximitat.

Pla de xoc per adaptar les escoles públiques a la calor

Finalment, s’ha compromès a impulsar “un pla de xoc per adaptar les escoles davant les onades de calor” i ha reblat “ ja que la Generalitat, pel que va anunciar, no farà els deures que li tocarien, posant-hi pressupost, però sí que permetrà als Ajuntaments actuar, ens comprometem a adaptar les escoles per reduir els efectes de la calor amb un pla per climatitzar totes les escoles públiques al llarg del mandat i de la manera més sostenible possible”.